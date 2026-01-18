Muere un hombre por arma de fuego en un tiroteo en Almería

Un hombre ha fallecido "de forma violenta" durante la madrugada de este domingo, 18 de enero, por herida de arma de fuego durante un tiroteo ocurrido en un cortijo del municipio almeriense de Pechina, tal y como han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Almería a Europa Press.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil de Almería, los hechos tuvieron lugar de madrugada y están siendo investigados. Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 ha concretado que el centro de emergencias recibió un aviso de testigos que advertían de un episodio con "multitud de disparos", en el que el hombre habría resultado herido.

Hasta el momento no se ha confirmado la existencia de más personas heridas y la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.