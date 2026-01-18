Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta: "Todo apunta a que la cifra de fallecidos seguirá aumentando"

Juanma Moreno se dirige a Adamuz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se dirige hacia la localidad cordobesa de Adamuz para conocer "in situ" la situación tras el accidente de trenes en el que han muerto más de 20 personas y ha causado decenas de heridos.

En la red social X, Moreno ha señalado que quiere "estar al lado de los operativos desplegados para atender a las víctimas de este terrible y trágico accidente ferroviario"

Además, ha dado las gracias a todos los equipos de emergencias, voluntarios y vecinos por "su entrega y ayuda".