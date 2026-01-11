Castilla y León
Un hombre hospitalizado en Valladolid tras ser apuñalado en la concentración motera Pingüinos
La víctima, de 30 años, fue agredida con arma blanca en la espalda y una pierna cuando se encontraba en la zona de carpas
EFE
Un hombre de 30 años ha resultado herido tras ser agredido con arma blanca en la espalda y una pierna cuando se encontraba en la zona de carpas de ocio de la concentración motera de Pingüinos, en las afueras de la ciudad de Valladolid.
El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha informado de que los hechos se han producido poco antes de las siete de la mañana, en el marco de una pelea.
A raíz de los avisos recibidos, el 1-1-2 ha avisado a la Policía Local y a la Policía Nacional, que han enviado a la zona a varios agentes.
Por otra parte, el dispositivo preventivo de Cruz Roja en el lugar de los hechos ha atendido al herido, un varón de 30 años, que sufre daños en la espalda y una pierna, por lo que ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
- La UD Ibiza ficha a un delantero con pasado en Primera División
- Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga
- Piden siete años para dos jóvenes 'sin conocimientos para navegar' por pilotar una patera desde Argelia con dos menores a bordo
- La Justicia tumba un plan para ocultar propiedades en Ibiza y evitar una deuda de 551.000 euros
- Más de 550 objetos perdidos en Ibiza buscan nuevo dueño a través de Cáritas
- Los ayuntamientos de Ibiza se preparan para el frío: refugios para quienes viven en la calle
- Testigos de la grúa volcada en Ibiza: 'Desde nuestra obra veíamos cómo se balanceaba por el viento
- La Audiencia archiva la causa por la contratación de emergencia de 'La Vida Islados' pero mantiene el proceso contra Vicent Marí por la contratación de Fuera de Escena