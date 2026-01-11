Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violencia machista

Detenido un hombre por matar a su mujer, de 58 años, en Cádiz

El detenido, de 60 años, no tenía denuncias previas por violencia de género

Coche de Policía Nacional. Imagen de archivo.

Coche de Policía Nacional. Imagen de archivo.

EFE

Cádiz

Una mujer de 58 años ha sido asesinada esta madrugada en la localidad gaditana de Olvera y su marido, de 60 años, ha sido detenido, han informado fuentes de la Guardia Civil.

La mujer fue hallada muerta esta madrugada en su domicilio, en el que también fue detenido su marido.

El hombre no tenía denuncias previas por delitos de violencia de género.

TEMAS

