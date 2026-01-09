SUCESOS
Una explosión de gas en Carabanchel (Madrid) se lleva medio edificio y deja un muerto y tres heridos graves
Las primeras informaciones apuntan también a varios heridos en la deflagración
Héctor González / Rafa Sardiña
Un ruido atronador ha desgarrado este viernes por la tarde el aire de Carabanchel (Madrid). Una fuerte explosión de gas en el interior de una vivienda ubicada en el número 32 de la calle Azcoitia ha provocado la muerte de una persona y dejado a otras tres heridas de gravedad, según ha informado Emergencias de Madrid.
Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de Bomberos, sanitarios de Samur-Protección Civil y efectivos de la Policía Municipal y la Policía Nacional. Los tres heridos han sido rescatados de entre los escombros y evacuados a distintos hospitales de Madrid en estado muy grave.
La deflagración ha ocasionado el derrumbe del tejado y parte de la fachada sobre la cuarta planta, además de que varios restos y cascotes salgan proyectados hacia la calle de debajo y los coches aparcados en ella. Alertados por el fortísuimo estruendo, los vecinos se han acercado a la zona mientras los agentes trabajaban para acordonar el perímetro.
- Una patrulla de la Policía Local de Ibiza estrella su coche en Vara de Rey al acudir a salvar la vida de una mujer
- La feria de atracciones de Navidad de Ibiza no cierra
- Puerto de Ibiza: 3,4 millones de euros para reparar deficiencias en la construcción del dique de es Botafoc
- Peñistas de la UD Ibiza, sobre la situación actual: «Queremos que los jugadores bajen de Can Misses»
- Un chivatazo muy caro: denuncian a una mujer por avisar de un control de tráfico en Ibiza en un grupo de Telegram
- Inés, testigo del accidente del coche de la policía de Ibiza: 'Han puesto su vida en peligro para salvar otra
- Las entradas de taquilla para el concierto de Ara Malikian en Ibiza se pondrán a la venta online
- La última gran nevada en Ibiza