Canarias
Fallece un parapentista de 41 años tras sufrir un accidente en Tenerife
El suceso se produjo sobre las 13:04 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta
EP
Un parapentista, de 41 años, ha fallecido este martes tras sufrir un accidente mientras practicaba deporte en la zona de Las Moraditas, en el municipio de Adeje, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 13:04 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, rescatadores del helicóptero del GES accedieron hasta el afectado y procedieron a su rescate. Tras constatar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, le practicaron maniobras de reanimación durante su traslado hasta la helisuperficie de Bomberos Voluntarios de Adeje.
Ya en tierra, el personal del Servicio de Urgencias Canario continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, sin obtener resultado, confirmando el fallecimiento del afectado.
La Guardia Civil realiza las diligencias correspondientes.
- Pesca ilegal en Ibiza: denunciado un restaurante por servir pescado procedente de pesca furtiva
- La Guardia Civil investiga el accidente de un todoterreno en Ibiza: saltaron los 'airbargs' y el conductor abandonó el coche
- Reyes Magos en Ibiza: Una cabalgata de primeras veces
- Un okupa amenaza de muerte con un enorme cuchillo y rocía con ácido a dos personas en Santa Eulària
- Todas las cabalgatas de Reyes en Ibiza: horario y recorrido municipio a municipio
- El TSJB rechaza convertir en fija a una maestra interina tras 13 años de contratos temporales en Ibiza
- BJones, dj de Ibiza: 'Tengo un tumor en la médula
- Denegada la tarjeta de residencia a un marroquí en Ibiza por falta de pruebas