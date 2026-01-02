Los narcos hacen campaña por Navidad: Hachís blanco y otras técnicas para ampliar el negocio

"El narcotráfico es un negocio multinacional. Las redes criminales que se dedican a eso tienen sus divisiones de i+d, invierten en tecnología y medios. Y por supuesto también tienen sus propias técnicas de marketing para aumentar sus ingresos y abrir nuevos mercados", así lo explican fuentes de la lucha antidroga al canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica .

Subir los precios

Como si fueran unos grandes almacenes, la Navidad es uno de los momentos favoritos de los cárteles de la droga, porque saben que en toda Europa aumenta la demanda y el consumo. Por eso, las grandes redes de narcotráfico han aprendido hace años una técnica de mercado: "En octubre y noviembre dejan enfriar la droga, recortan los envíos. De esa forma consiguen que suban los precios para su campaña navideña", indica un veterano agente antidroga.

Además de esa técnica, los narcos suelen utilizar las navidades para testar sus nuevas marcas. Este año los policías españoles y franceses han detectado ya los primeros envíos de "hachís blanco", el último producto que los narcos están testando en el mercado. Ya se han producido las primeras incautaciones (como la imagen que se muestra en este reportaje).

Más puro, más natural

El hachís blanco es más puro que el hachís clásico, el de color marrón. Los análisis hechos en los laboratorios policiales reflejan que tiene un 53 por ciento de TCH (tetrahidrocannabinol, el principal compuesto psicoactivo de la planta de cannabis) frente al 35-40 por ciento habitual en el hachís marrón. Presenta, ademá, menos impurezas vegetales y es de origen exclusivamente natural.

"Lo están testando en el mercado, con pequeños envíos. Es un intento de los narcos de romper con la imagen del consumidor cutre del hachís. Éste es mejor, más puro, le dan otro color y lo presentan con empaquetados llamativos y atractivos", afirma un experto en la lucha antidroga.

Más caro

El hachís blanco también es, lógicamente, más caro que el hachís clásico. Mientras el chocolate cuesta entre 1.800 y 2.000 euros el kilo, el hachís blanco casi dobla estos precios.

En cuanto al empaquetado de los envíos, los primeros requisados por la policía llevan un envoltorio propio de un comic y la firma "Piatella", una palabra italiana a la que se le ha quitado una t. El verdadero hachís piatella, que no tiene color blanco, fue creado originariamente en un club cannábico de Barcelona mediante técnicas de curado en frío del cannabis.

La firma Piatella en el hachís blanco incautado por la Policía puede hacer referencia al prestigio de ese tipo de producto entre los conocedores del mundillo. O simplemente ser una firma de calidad que sirva para identificar al distribuidor o al comprador (los narcos han usado logos de Lamborghini, Carolina Herrera, Tesla, y hasta del Real Madrid).

Los envíos de hachís blanco en promoción formarían parte de una operación similar a la que sirvió para lanzar el tusi (o cocaína rosa), que se vendió con ese nombre aunque no tiene cocaína. O a la más reciente de vender heroína en pastillas (algunas con forma de calavera) para enmascarar la mala imagen de esa droga, asociada a jeringuillas y ambientes marginales.