Tragedia
Mueren tres personas en el incendio de una vivienda en Madrid
Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras por un fuego declarado en una vivienda del distrito de Carabanchel
EFE
Tres personas han muerto en la madrugada de este viernes tras un incendio de una vivienda en el distrito madrileño de Carabanchel.
Según ha informado el servicio de Emergencias de la capital, dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, ha detallado un portavoz del Samur-Protección Civil en un vídeo difundido por Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X.
El incendio ha tenido lugar en la tercera planta de una vivienda ubicada en la calle Moreno del mencionado distrito madrileño. El fuego ha roto por la fachada posterior y el humo ha afectado también a dos áticos superiores en los que los Bomberos de Madrid han tenido que rescatar a dos personas, ambas en buen estado.
