Investigación
Muere un hombre de 53 años intoxicado por monóxido de carbono en una vivienda de Cáceres
Una mujer de 86 años ha tenido que ser trasladada al hospital en un caso ocurrido en un domicilio de la localidad de Ceclavín
Eduardo Villanueva
Un hombre de 53 años ha muerto y una mujer de 86 ha resultado intoxicada por monóxido de carbono en un trágico incidente ocurrido en la localidad cacereña de Ceclavín.
Según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, la mujer fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada al Hospital de Coria para recibir evaluación y tratamiento.
Hasta el lugar se desplazaron profesionales del Punto de Atención Continuada (PAC) de Ceclavín, junto con una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y efectivos de la Guardia Civil, quienes colaboraron en la atención de los afectados y en la gestión del suceso.
Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron la intoxicación.
- Último adiós al joven motorista fallecido en Ibiza: el Pitiús Team Motoclub convoca un acompañamiento 'sin acelerones ni ruidos
- Marwa Udari, primera bebé del año en Ibiza
- Unai, el joven de Ibiza que quiere instalar placas solares en un orfanato de la India
- Ses Salines vuelve a llenarse para el primer baño del año en Ibiza
- Ibiza registra 14 incidentes durante la noche de Fin de Año
- María Monfort Matutes hace balance de 2025: “El año en el que un accidente casi se lleva al que será el padre de mis hijos”
- Ibiza y Adlib, en el vestido de Cristina Pedroche para las campanadas
- El ritual de cada 1 de enero en Ibiza: Cientos de personas reciben 2026 con un baño colectivo en la playa más famosa de la isla