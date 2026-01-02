Investigación
Detenida una mujer por arrojar un bebé recién nacido a un contenedor en Majadahonda
Agentes de la Guardia Civil hallaron el cuerpo sin vida tras tener conocimiento del suceso
EP
La Guardia Civil ha detenido a una mujer en la localidad de Majadahonda por presuntamente arrojar este jueves un bebé recién nacido a un contenedor,según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
Tras tener conocimiento del hallazgo, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda en los contenedores de la localidad de Majadahonda, hallando en uno de ellos el cadáver de un bebé recién nacido.
Tras estos hechos, se procedió al levantamiento del cadáver para la realización de la autopsia y se ha detenido a la madre del bebé, según ha adelantado el diario 'El Mundo'.
Las mismas fuentes apuntan que los investigadores continúan las gestiones para el esclarecimiento completo de los hechos ocurridos el día de Año Nuevo.
- Último adiós al joven motorista fallecido en Ibiza: el Pitiús Team Motoclub convoca un acompañamiento 'sin acelerones ni ruidos
- Marwa Udari, primera bebé del año en Ibiza
- Unai, el joven de Ibiza que quiere instalar placas solares en un orfanato de la India
- Ses Salines vuelve a llenarse para el primer baño del año en Ibiza
- Ibiza registra 14 incidentes durante la noche de Fin de Año
- María Monfort Matutes hace balance de 2025: “El año en el que un accidente casi se lleva al que será el padre de mis hijos”
- Ibiza y Adlib, en el vestido de Cristina Pedroche para las campanadas
- El ritual de cada 1 de enero en Ibiza: Cientos de personas reciben 2026 con un baño colectivo en la playa más famosa de la isla