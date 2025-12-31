Atletismo
En la UCI dos corredores de la San Silvestre de Mérida tras sufrir sendas paradas cardiorrespiratorias
Los afectados, dos hombres de 47 y 61 años, fueron atendidos por el Servicio Extremeño de Salud
EFE
Mérida
Dos hombres, de 47 y 61 años, están ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando corrían la carrera San Silvestre de Mérida de este martes.
Según ha informado a EFE el Servicio Extremeño de Salud, ambos fueron atendidos en las inmediaciones de donde tuvo lugar la popular carrera.
El hombre de 47 años fue trasladado al hospital de la ciudad, donde ingresó en UCI.
Por su parte, el varón de 61 años fue derivado al Hospital Universitario de Badajoz, donde también ingresó en la UCI.
- Fallece un motorista de 22 años en un accidente de tráfico en la entrada de Ibiza
- José Carlos Granda Martínez, seguridad en el hospital de Ibiza que redujo a un hombre que llevaba un cuchillo jamonero: «Dijo que venía a llevarse a alguien por delante»
- Es colombiano y trabaja como autónomo en Ibiza: “Venimos a salir adelante y lo conseguimos”
- Estos son todos los festivos de 2026 en Ibiza
- Noche de tensión en un vuelo a Ibiza: 'De aquí no nos bajamos hasta que nos llevéis a casa
- Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferri de los camioneros las pagarán los consumidores
- Nuevo palo al alquiler turístico ilegal en Ibiza: multazo de 417.000 euros al propietario de una casa en es Viver
- Los ladrones de la autocaravana: llegaron a Ibiza y robaron 60.000 euros de un furgón blindado