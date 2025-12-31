Horta-Guinardó
Se cuela con un palo en una comisaría de Mossos de Barcelona y ataca a media docena de agentes
La policía consiguió reducirlo y está detenido por un delito de atentado a la autoridad
Germán González
Susto la pasada madrugada en la comisaría de Horta-Guinardó de Barcelona de los Mossos d'Esquadra. Un hombre se coló en el edificio por el aparcamiento y empezó a golpear a los agentes con los que se encontraba a su paso. Hay media docena de mossos heridos tras recibir golpes por parte del sospechoso, que apenas articuló palabra mientras atacaba a los policías.
Varias fuentes apuntan a que el acusado actuaba fuera de sí y por eso les costó a los agentes reducirlo. Finalmente lo consiguieron y lo llevaron a calabozos. Allí tuvo que ser atendido por sanitarios que lo sedaron para dejar de ser agresivo.
Atentado a la autoridad
El hombre, de origen africano, está detenido por un delito de atentado a la autoridad y pasará a disposición judicial en las próximas horas.
La policía también investiga las causas del ataque y cómo entró el sospechoso, que no tiene antecedentes, en comisaría, una circunstancia que preocupa a los sindicatos policiales teniendo en cuenta que se está en 4 sobre 5 de alerta terrorista y estas dependencias de Mossos son un posible objetivo. Pese a esto, los investigadores descartan que este incidente esté relacionado con el terrorismo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un motorista de 22 años en un accidente de tráfico en la entrada de Ibiza
- José Carlos Granda Martínez, seguridad en el hospital de Ibiza que redujo a un hombre que llevaba un cuchillo jamonero: «Dijo que venía a llevarse a alguien por delante»
- Es colombiano y trabaja como autónomo en Ibiza: “Venimos a salir adelante y lo conseguimos”
- Estos son todos los festivos de 2026 en Ibiza
- Noche de tensión en un vuelo a Ibiza: 'De aquí no nos bajamos hasta que nos llevéis a casa
- Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferri de los camioneros las pagarán los consumidores
- Nuevo palo al alquiler turístico ilegal en Ibiza: multazo de 417.000 euros al propietario de una casa en es Viver
- Los ladrones de la autocaravana: llegaron a Ibiza y robaron 60.000 euros de un furgón blindado