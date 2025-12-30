Incendio
Muere una joven de 25 años por el incendio provocado en una vivienda en Alicante
La víctima falleció este martes en el Hospital del Vinalopó, adonde fue trasladada tras resultar intoxicada por humo en su domicilio de Crevillent, afectado por un fuego iniciado en el piso inferior
Una joven de 25 años que fue rescatada en estado grave por los bomberos en el incendio provocado presuntamente por un vecino problemático en una vivienda de la localidad alicantina de Crevillent falleció posteriormente en el Hospital del Vinalopó de Elche tras ser evacuada por el SAMU, que logró reanimarla inicialmente de la parada cardiorrespiratoria sufrida en el siniestro.
Como publicó ayer este diario, los servicios de emergencias fueron alertados sobre las 20 horas de un incendio en vivienda situada un edificio de tres plantas de la calle Al-Shafra en Crevillent. El incendio generó una gran cantidad de humo y llamas, por lo que se evacuó a todos los vecinos.
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos rescataron a seis vecinos, cuatro por la fachada y dos por el interior, que eran los que estaban más grave a causa de la inhalación de humo. Era una pareja que vivía en el piso superior y la joven desafortunadamente no pudo recuperarse y falleció posteriormente en el centro hospitalario.
Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), se movilizaron una ambulancia de Soporte Vital Básico y dos SAMU. El equipo médico asistió a una joven de 25 años con parada cardiorrespiratoria y le practicaron reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización. El equipo consiguió recuperarla en dos ocasiones y llegó a ser trasladada al Hospital de Vinalopó, en el que finalmente falleció, según ha informado este martes el CICU.
Segunda asistencia
Los sanitarios también asistieron a un hombre de 33 años por inhalación de humo que fue trasladado al Hospital de Elche con pronóstico reservado, según el CICU.
La pareja fue rescatada por el interior del inmueble y llevaban con ellos un perro que se recuperó de la intoxicación por humo, según el Consorcio de Bomberos.
Los trabajos de extinción del incendio se han prolongado hasta las 01:21 y la Guardia Civil continuará este martes con sus pesquisas para aclarar las circunstancias del siniestro y tomar declaración al vecino detenido por haber causado el incendio que ha causado la muerte de la joven de 25 años.
El fuego se inició en una casa situada en la segunda planta, donde vivía un hombre con problemas de adicciones denunciado más de una treintena de veces por los vecinos ante la Policía Local por escándalos, arrojar objetos por la ventana, música alta y peleas en el interior de la vivienda.
