Circulaba en sentido contrario
Una kamikaze causa un brutal accidente múltiple en una autovía de Asturias: choca contra un autobús lleno de menores deportistas y muere
"Iba haciendo eses", aseguran los testigos del grave siniestro, que ha obligado a cortar al tráfico el túnel de Santiuste
El suceso está provocando retenciones de más de un kilómetro en sentido a Gijón
Una conductora de entre 65 y 70 años ha fallecido poco antes de las siete de la tarde al impactar su coche frontalmente con un autocar en el que viajaban jóvenes deportistas que regresaban de una competición deportiva a la altura del kilómetro 292 de la Autovía del Cantábrico (A-8), en Llanes. la conductora fallecida circulaba en sentido contrario, según fuentes de la Benemérita. Se investigan los motivos por los que irrumpió en la autopista en sentido contrario.
Todo indica que lo hizo desde el cercano enlace de Llanes. Según indicó el conductor de una autocaravana que pudo esquivar el coche, pequeño y de color amarillo, de la kamikazeen el último instante, "iba haciendo eses".
Tanto los menores, niños de entre 13 y 15 años, como el conductor del autocar, que viajaban en sentido a Gijón, han resultado ilesos, según fuentes de la Guardia Civil.
El accidente está provocando retenciones de tráfico de más de un kilómetro de longitud.
Se ha procedido a cortar la circulación en el túnel de Santiuste, así como a desviar el tráfico entre los kilómetros 291 y 294 hacia la N-634.
Al lugar se han desplazado hasta cuatro patrullas de los Destacamentos de Tráfico de Ribadesella y Gijón. Así como un equipo UNIS del Destacamento de Ribadesella, que se hará cargo de la investigación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Noche de tensión en un vuelo con destino a Ibiza: "De aquí no nos bajamos hasta que nos llevéis a casa"
- Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferri de los camioneros las pagarán los consumidores
- José Carlos Granda Martínez, seguridad en el hospital de Ibiza que redujo a un hombre que llevaba un cuchillo jamonero: «Dijo que venía a llevarse a alguien por delante»
- «El Gordo» de Navidad que Ibiza entrega a 4.000 metros de altura
- Es colombiano y trabaja como autónomo en Ibiza: “Venimos a salir adelante y lo conseguimos”
- Alerta amarilla activa en Ibiza por lluvias y tormentas
- Estos son todos los festivos de 2026 en Ibiza
- Pánico en un avión de Ibiza a Málaga por el impacto de un rayo: 'Hemos oído un estallido y el ala estaba chamuscada