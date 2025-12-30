Aritz e Iker, dos montañeros que han coincidido con los tres fallecidos en Panticosa: "Mañana no vamos al monte, tenemos el cuerpo revuelto"

Aritz e Iker son dos hermanos guipuzcoanos que este lunes han iniciado su ruta desde el mismo punto que lo han hecho los tres montañeros fallecidos tras un alud en Panticosa (Huesca). Y es que ambas expediciones han partido desde el balneario de este municipio pirenaico. Pero, en el caso de Aritz y de Iker, no han iniciado su trayecto hacia el pico Tablato, sino hacia el pico Baciás. "Casi las mismas orientaciones", han comentado los dos hermanos tras conocer la trágica avalancha de nieve que ha tenido lugar "a 300 metros en línea recta" de la ruta que han emprendido casi a la par de los difuntos, a quienes han visto esta mañana en el parking. Por eso Aritz e Iker se encontraban muy afectados por lo que había sucedido. "De entrada mañana no vamos al monte. Tenemos el cuerpo revuelto", han lamentado ambos en declaraciones a este diario.

"Hemos tenido la casualidad de que hemos hecho el otro lado, desde los baños de Panticosa hacia Baciás... Ha sido una puta casualidad. Hemos visto el helicóptero tres veces y en cuanto ya hemos llegado al parking ya se decía que había sido un alud. Hemos cogido el móvil y teníamos llamadas de familiares porque sabían que estábamos aquí", han relatado Aritz e Iker desde las calles de Panticosa, donde la identidad de los tres fallecidos, del pediatra y divulgador Jorge García-Dihink, de su pareja (Natalia Román) y del irundarra Eneko Arrastua, ya habían corrido como la pólvora. "Esa gente tiene muchísima experiencia", han coincidido ambos.

Tragedia en Panticosa tras un alud en el pico Tablato /

"Tengo todos sus libros"

"Lo que más nos ha impactado es que es una persona muy curtida, muy experimentada y con tanta noción haya tenido ese accidente. Si le ha pasado a él, nosotros que somos mucho más inexpertos...", han abundado estos dos montañeros naturales del País Vasco sobre García-Dihink, una persona muy conocida "en el mundo del esquí" y "en el mundo de la montaña". "Yo tengo todos sus libros, que te dan una información técnica de la ruta (...) Ayer leí el último post de un monte de al lado que había puesto hace cinco días. Era un friki en el tema, hacía unos partes meteorológicos muy buenos", ha precisado Iker sobre la web, 'La Meteo Que Viene', que gestionaba el fallecido. "Estos últimos años se había metido más con el tema de la alimentación", ha añadido sobre el contenido que publicaba en su cuenta de Instagram.

Y para ellos, que son "aficionados", es un aviso a navegantes por los riesgos que entraña la montaña. "El riesgo existe y se puede minimizar formándote, mirando los partes antes de venir, interpretando el terreno, pero en una ruta de seis horas puede haber condiciones muy buenas y que en una ladera final te encuentres las peores", han manifestado estos dos hermanos, quienes llevaban idea de dormir en el parking del balneario de Panticosa. Pero esta fatal noticia ha cambiado por completo sus planes. "Todo pintaba muy bien hoy. Aparentemente, las condiciones no eran malas...", han suspirados ambos. Por eso han decidido que la jornada de este martes la pasarán en las pistas de esquí de Panticosa. No son ajenos a la tragedia.