Condenado a tres años el piloto de una embarcación que embistió a la Guardia Civil en Almería

Un hombre ha aceptado una pena de tres años de prisión y el pago de una multa de un millón de euros tras reconocer que patroneaba una embarcación de alta velocidad, considerada prohibida, con la que embistió a una patrullera de la Guardia Civil en aguas de Níjar (Almería).

La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal 3 de Almería y a la que ha tenido acceso EFE este jueves, es firme tras la conformidad alcanzada entre la defensa y el Ministerio Fiscal, que inicialmente solicitaba penas que sumaban 12 años de cárcel por un delito de contrabando, otro de daños y un tercero de atentado.

El procesado ha sido condenado únicamente como autor de un delito de contrabando de género prohibido, aplicándose la pena de tres años de prisión y la inhabilitación especial para el sufragio pasivo, además de la citada sanción económica.

Los hechos probados tuvieron lugar en la mañana del 16 de marzo de 2025, cuando la patrullera Río Guadiana, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, detectó seis embarcaciones tipo 'go-fast' fondeadas y abarloada en la Cala del Bergantín, en la zona de Punta Polacra.

Al percatarse de la presencia policial, las lanchas emprendieron la huida. La embarcación patroneada por un ciudadano marroquí, al verse acorralada, realizó bruscas maniobras evasivas y embistió con fuerza a la patrullera oficial, golpeando su aleta de estribor y causando daños en el casco de fibra y en la sala de máquinas.

El impacto provocó que el ahora condenado cayera al mar, logrando llegar a nado a tierra y esconderse entre unos arbustos en la montaña, donde fue finalmente localizado y detenido por los agentes.

La sentencia detalla que la embarcación intervenida, de 12 metros de eslora y carente de matrícula, montaba cuatro motores Yamaha de 300 CV cada uno.

El valor total de la lancha y los motores asciende a 202.874 euros, superando ampliamente el límite legal para ser considerada género prohibido.

Aunque el fiscal solicitaba inicialmente condenas adicionales por atentado y daños, el acuerdo final se circunscribió al delito de contrabando. La defensa ha solicitado la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional.

Además de la pena de prisión y multa, se ha decretado el comiso de la embarcación y de los equipos electrónicos hallados a bordo, que incluían teléfonos satelitales y sistemas GPS.