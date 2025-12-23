Sucesos
Muere un matrimonio de Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor
Los tres hijos de la pareja, todos adolescentes, que residían en el mismo domicilio, no se han visto afectados por la intoxicación
Trágico comienzo de la Navidad en Cáceres. La Policía Nacional acaba de confirmar el fallecimiento de un matrimonio de mediana edad en una vivienda de la Plaza 8 de septiembre.
El suceso habría tenido lugar por la mala combustión del aparato con el que se calentaban durante la noche. Un compañero de trabajo del hombre, de unos 40 años, habría dado la voz de alarma porque no se ha presentado al trabajo este martes.
En ese momento, acudió a la vivienda y se dio la voz de alarma a las fuerzas de seguridad de la ciudad. Entraron al interior de la casa, pero no podían acceder a la habitación, por lo que fue necesario forzarla. Dentro hallaron los cuerpos de ambos sin vida.
En la vivienda residen también los tres hijos de la pareja, que son adolescentes. No resultaron heridos porque la mala combustión del aparato apenas afectó a la estancia en la que se encontraban ellos.
A pesar de que este es el primer indicio, será la autopsia que les practicarán en el Instituto de Medicina Legal la que determine la causa exacta de la muerte del matrimonio. La Policía Nacional sí confirma que no se trata de una muerte violenta.
Los servicios sanitarios y la furgoneta que ha trasladado los cuerpos han permanecido en la zona de la plaza durante toda la mañana.
La muerte por la mala combustión de un aparato como estufas o calderas es causa por la intoxicación con monóxido de carbono, un gas que se genera por la combustión incompleta de los gases y que, al inhalarse, desplaza el oxígeno en la sangre, provocando síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas y, eventualmente, desmayo y muerte, siendo crucial una buena ventilación y el mantenimiento de los aparatos.
Hace apenas unas semanas ocurrió un suceso similar en la calle Encina de la barriada cacereña de Aguas Vivas. Los gases de la caldera no se estaban evacuando de la forma correcta y, mientras las dos niñas pequeñas se estaban duchando, se empezaron a marear. Por suerte, no fue a mayores. Pero pasaron la noche en el hospital San Pedro de Alcántara para una valoración exhaustiva y aportarles oxígeno.
