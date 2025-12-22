Investigación
Muere tiroteado un hombre en plena calle en la localidad barcelonesa de Castelldefels
Los Mossos d'Esquadra han establecido un dispositivo para tratar de localizar y detener al autor o autores del crimen
EFE
Barcelona
Un hombre ha muerto tiroteado en la vía pública en Castelldefels (Barcelona), ante lo que los Mossos d'Esquadra han establecido un dispositivo para tratar de localizar y detener al autor o autores.
Según ha adelantado 'El Caso' y han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación, el tiroteo ha ocurrido en la calle Dr Fleming de Castelldefels poco después de las 16.00 horas de este lunes.
Los Mossos d'Esquadra han desplegado un amplio dispositivo, con la ayuda de un helicóptero, para tratar de identificar y detener al autor o autores del crimen, cuyo móvil se investiga.
- Tres niños muertos en una patera que quedó a la deriva rumbo a Baleares
- Antonio Guasch Serra, de Can Ros: 'Hoy en día los carniceros hacemos casi de cocineros
- Cuando abandonar a un hijo sale barato en Ibiza
- La Aemet avisa: lluvias toda la semana de Navidad en Ibiza
- Cáritas Sant Antoni: «Hace dos semanas teníamos nuestro almacén vacío»
- Pocholo deja la noche de Ibiza: “Ya no es lo que era”
- La Papanoelada Motera llena Ibiza de solidaridad
- Estos son los médicos de Ibiza y Formentera que se han jubilado este año