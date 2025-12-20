Tragedia
Muere al caerse a un pozo minero sin protección mientras buscaba minerales en Murcia
El hombre, que iba paseando con un acompañante, se precipitó por un agujero de unos 300 metros de profundidad que estaba descubierto en medio de la sierra
Un hombre, cuya identidad y edad no han trascendido, ha muerto al caerse por un agujero mientras buscaba minerales en una zona minera de El Beal, en la Sierra Minera perteneciente a Cartagena. En concreto, se habría precipitado a un pozo minero sin protección.
Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde. El hombre, que iba paseando con un acompañante, se precipitó sin querer por el hoyo. Su acompañante dio la voz de alarma.
Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como efectivos de los Bomberos de Cartagena. Cuando llegaron, los servicios de emergencia constataron que se trataba de un hoyo de unos 300 metros de profundidad. Y que iba a ser complicado sacarlo de ahí, apuntaron fuentes cercanas al caso.
Además, a la Sierra Minera se desplazó una unidad médica de emergencia (UME), para que, una vez que los bomberos extrajesen los restos mortales del varón, los sanitarios certificasen el deceso.
Agujeros muy profundos
El Instituto Armado abrirá una investigación para esclarecer lo sucedido, aunque la primera teoría es que se trató de un accidente. La autoridad judicial determinará la existencia de algún tipo de negligencia, al estar este agujero al aire libre, con una valla que estaba rota, apuntaron testigos. Se tratará de determinar si había ausencia de seguridad y quién tiene la responsabilidad de que la hubiese.
Vecinos Llano del Beal y de otros pueblos cercanos llevan años alertando de que quedan numerosas perforaciones descubiertas en esta zona de Cartagena (y de La Unión) y, cuando apenas quedan unos días para que finalice 2025, muchos de ellos siguen sin taparse. Se trata de agujeros muy profundos en unos parajes frecuentados por senderistas y, en esta ocasión, por gente que busca minerales.
Es la segunda vez en este año que la Benemérita encuentra un cadáver en un pozo de Llano del Beal: la primera fue en mayo, cuando se halló el cuerpo sin vida de un hombre al que se buscaba por agredir a su expareja.
A nivel nacional, el país quedó impactado en su día por el caso de Julen, el niño de dos años cuyo cuerpo fue localizado sin vida casi 13 días después de caer en un pozo de la localidad malagueña de Totalán.
