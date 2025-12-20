Comunitat Valenciana
Fallece una mujer en Castellón atragantada con un torrezno en un bar
La Policía Local y los sanitarios trataron de reanimarla durante más de 30 minutos
Pablo Ramón Ochoa
Trágico suceso el que ha ocurrido en la localidad de Almassora, según pudo saber este viernes Mediterráneo de fuentes solventes y conocedoras del caso.
Una mujer de 83 años de edad murió mientras se encontraba en un bar del municipio, tomando algo como tantos otros días. Se trataba de una vecina de la cercana Vila-real que, a pesar de todos los intentos que se hicieron, terminó tristemente falleciendo allí mismo, en el bar donde estaba.
Sin respuesta
La causa fue, al parecer y según las fuentes consultadas, un atragantamiento que a la postre resultó ser mortal. En concreto, la señora estaba comiendo unos típicos torreznos cuando se atragantó con uno de ellos y empezó a registrar los problemas que le condujeron a la muerte, entre el shock de los asistentes al establecimiento.
Una patrulla de la Policía Local fue la primera en acudir al lugar, pero ya era demasiado tarde. Los agentes policiales le realizaron la reanimación cardiopulmonar (RCP) con un desfibrilador externo semiautomático durante varios minutos, hasta que llegó la SAMU.
Más de 30 minutos
Una vez llagó la SAMU, los sanitarios continuaron con las labores de RCP que iniciaron los policías locales durante 30 minutos más, pero lamentablemente terminaron certificando el deceso de esta vecina de Vila-real.
