Investigación
Detenido un psicólogo de Murcia por agredir sexualmente a una paciente
La víctima denunció tras salir a la luz el caso del médico acusado de violar a una mujer sedada
Un hombre de 62 años, psicólogo del Servicio Murciano de Salud (SMS), ha sido detenido por agredir sexualmente a una de sus pacientes en Murcia, informan fuentes judiciales y sanitarias.
La víctima interpuso la denuncia después de que La Opinión de Murcia publicase en primicia el caso del médico que se encuentra en prisión provisional por, presuntamente, violar en quirófano a una mujer cuando estaba sedada.
Los hechos que relata la denunciante tuvieron lugar en el Centro de Salud Mental de San Andrés, en la capital murciana. Según refirió la mujer, su psicólogo la habría sometido a tocamientos por debajo de la ropa. Ella afirma que estos episodios se habrían prolongado durante meses y que el hombre la tocaba con el argumento de que se trataba de una "técnica" que estaría usando como terapia.
La mujer explicó que sufrió durante meses tocamientos y que él le decía que formaba parte de una terapia
A raíz de salir a la luz lo sucedido con el cirujano encarcelado por, supuestamente, violar a una paciente anestesiada, esta mujer, de 42 años de edad, decidió poner su caso en manos de la Justicia.
Además de tocamientos, este hombre le hacía comentarios que ella consideró que no eran apropiados en el marco de una relación de psicólogo y paciente.
La mujer puso el asunto en conocimiento tanto de la Consejería de Salud de la Región, de la cual depende el centro donde acontecieron los hechos, como de la Policía Nacional de Murcia.
Desde el departamento que dirige Juan José Pedreño colaboraron en todo momento y pusieron a disposición de los investigadores todo el material que los mismos solicitaron, esto es, tanto lo referente a las citas que llegó a tener la mujer con el presunto agresor como información sanitaria de utilidad: por ejemplo, si son normales o no, en el marco de alguna terapia psicológica, el hacer tocamientos en el abdomen de la paciente.
El sospechoso se cogió la baja y se entregó en comisaría, donde pasó una noche en los calabozos
Al tener conocimiento de que la paciente había denunciado, el psicólogo se cogió la baja, detallan fuentes sanitarias. Tras ello, fue por su propio pie a la Comisaría, donde se le detuvo como presunto autor de un delito de agresión sexual. Ante los investigadores de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía, el sospechoso no declaró.
Después de pasar una noche en los calabozos de la Policía Nacional, el psicólogo fue puesto a disposición de la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 1 de Murcia, de donde salió en libertad con cargos y con una orden de alejamiento de la víctima.
