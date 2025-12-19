En Lorca
Detenido por matar a cuchilladas a su compañero de piso en Murcia
El sospechoso, que atacó a la víctima en una pelea en la casa que compartían en Lorca, pasará este sábado a disposición judicial por homicidio
Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido por matar a cuchilladas a su compañero de piso en Lorca (Murcia).
El hallazgo del cuerpo tuvo lugar el miércoles por la tarde, en un domicilio ubicado en el barrio de los Ángeles de la Ciudad del Sol.
Sobre las ocho menos veinte de la tarde, miembros de la Policía Nacional avisaron para que se desplazasen a la casa sanitarios, que solo pudieron certificar el deceso.
Cuando los agentes llegaron a la vivienda escenario del crimen, el presunto autor del mismo ya no estaba ahí. El sospechoso, que atacó a la víctima en una pelea en la casa que compartían, huyó tras perpetrar el ataque letal. No obstante, estaba plenamente identificado.
El sujeto logró escapar y fue detenido horas después en el municipio de Murcia. Pasará este sábado a disposición judicial en la Ciudad del Sol como presunto autor de un delito de homicidio. Del Juzgado de Guardia pasará, previsiblemente, al penal de Sangonera, al quedar acreditado el riesgo de fuga, puesto que ya trató de huir tras el suceso.
Los restos mortales del finado fueron llevados al Instituto de Medicina Legal, para que la autopsia confirme la causa del óbito. Una primera inspección ocular reveló que presentaba lesiones por arma blanca.
Los investigadores creen que no se trató de un crimen planificado, sino fruto de la riña que se desató en el domicilio, por un motivo que no ha trascendido.
- Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico
- El cabecilla de la red de narcotráfico se refugiaba en Ibiza para escapar de la vigilancia policial
- Las consecuencias para Formentera de la pérdida de la concesión de servicios de playa que incluye a los quioscos
- Una familia necesita ingresar 84.000 euros anuales para tener 'una vida digna' en Ibiza o Formentera
- Vivienda en Ibiza: rehabilitar el bloque desalojado de los Don Pepe cuesta 3,7 millones de euros
- Enterradas para sobrevivir: un libro recupera el legado de las joyas de Ibiza
- Adiós a árboles 'centenarios' de Ibiza: Unidas Podemos denuncia su tala en las obras del camping de es Canar para erigir un hotel