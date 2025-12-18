La banda que robó y mató a un empresario en el Hotel Palace, acusada de atacar a otro hombre en el Eurobuilding

Captaban a hombres homosexuales en discotecas del centro de Madrid, les acompañaban hasta el hotel donde se alojaban y, una vez allí, los drogaban con éxtasis líquido o metanfetamina para anular su voluntad y robarles. Una de sus víctimas, José Ismael Rosado, exconsejero delegado de Hijos de J. Barreras, el mayor astillero privado español, murió en la habitación 541 del Hotel Palace de Madrid, el 29 de octubre de 2021, después de que dos miembros de la banda le suministraran GHB en una cantidad tres veces superior a la que el organismo puede tolerar. Cuando estaba en la cama, inconsciente, robaron sus tarjetas de crédito, su móvil, su tablet y su reloj.

La Policía Nacional logró identificar y detener a Mihail V.P. y a Mohamed C. por aquel crimen. Ambos están en prisión, condenados a penas de catorce y quince años y medio, respectivamente. El asesinato del empresario reveló un reguero de víctimas, todos hombres, que fueron asaltados por otros tres miembros de la banda en el centro de Madrid. Según los investigadores, esos cinco delincuentes "se habrían asociado para cometer de forma reiterada robos con violencia mediante el uso de narcóticos".

Chico moreno, ojos verdes

Uno de esos casos llega ahora a juicio. Según ha podido saber el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, la Fiscalía pide un total de 17 años de cárcel para tres hombres rumanos de una misma familia, Remus T., Fernando T. y Marian T., por drogar y robar a un ciudadano estadounidense de 52 años, empleado de una conocida aerolínea, en una habitación del Hotel Eurobuilding de Madrid. El ataque tuvo lugar el 24 de noviembre de 2021, solo tres semanas después del crimen perpetrado en el Palace.

Después de drogar a la víctima, el acusado lo trasladó "aturdido y mareado" en taxi hasta el hotel. Antes de perder la consciencia, el hombre logró mandar un mensaje pidiendo auxilio a sus amigos y su pareja: "HELP, OMG"

Aquella noche, la víctima salió de fiesta con dos amigos a una discoteca de Chueca. Allí "un chico moreno, de unos 30 años, delgado y ojos verdes, que hablaba español e inglés" se le acercó y lo invitó a un gin-tonic. Era uno de los tres acusados, Remus T., de 33 años, con múltiples antecedentes (la mayoría por delitos de robo con violencia y estafa), según la documentación del caso, a la que ha accedido este medio. "Después de beber dos tragos comencé a notar mucho calor y a sentirme mareado. Mis amigos estaban en el baño, así que decidí salir a tomar el aire y el chico salió detrás de mí", denunció el hombre a la policía.

"HELP, OMG"

De repente, "el chico me agarró del brazo y me metió dentro de un taxi". La víctima recordó ante los agentes de la UFAM que durante el trayecto se sentía "muy aturdido", y solo fue capaz de enviar dos mensajes pidiendo auxilio a los dos amigos que se habían quedado dentro de la discoteca. También a su marido, que se encontraba de viaje en Brasil y fue quien dio la voz de alarma a la mañana siguiente, al no poder localizarle: "Les envié un mensaje con la palabra ‘HELP’ y a continuación un segundo mensaje que decía ‘OMG’ (oh my God, oh Dios mío)".

Las cámaras de seguridad del hotel grabaron al hombre llegando a la habitación con el ladrón (izquierda). / SUCESOS

Después, el denunciante solo tiene recuerdos vagos, imágenes sueltas de lo que ocurrió ya en su habitación de hotel, situada en la tercera planta del Hotel Eurobuilding, donde se hospedaba: "Recuerdo que ese hombre me abrazaba como si fuera mi novio y entró conmigo al hotel. Después, en la habitación, recuerdo verlo desnudo frente a mí, y que me dio a beber una botellita de alcohol, en un vaso pequeño, como los que se utilizan para tomar chupitos".

30 minutos en la sangre

El hombre fue drogado con metanfetamina, según el escrito de la fiscalía, una sustancia usada frecuentemente por violadores y agresores para anular la voluntad de sus víctimas y que es muy difícil de detectar. La policia detalla en su atestado que drogas como la metanfetamina y el éxtasis líquido (la que usaron con el empresario que murió en el Hotel Palace) "desaparecen de la sangre en un lapso de 15 a 30 minutos, y en unas 12 horas de la orina".

El denunciante no sabe qué más ocurrió aquella noche en su habitación. Lo siguiente que recuerda es que, a la mañana siguiente, a las 10:30 horas, los compañeros de trabajo y su jefe entraron en su cuarto, preocupados y acompañados por los médicos del Samur, que tuvieron dificultades para despertarlo y para comunicarse con él, ya que se encontraba "paralizado" y con lesiones en varias zonas del cuerpo, según la documentación del caso.

"Sentía que me estaba muriendo. Tenía pánico porque yo escuchaba lo que los médicos decían, pero no podía contestar. Luego me trasladaron al hospital, porque perdí el conocimiento y, una vez allí, no era capaz ni de recordar mi nombre. La droga que me echaron me provocó un lapsus total de memoria", explicó el hombre luego a la Policía.

Sospechas de agresión sexual

Gracias a las cámaras del hotel, la Policía logró identificar a Remus T. como el hombre que acompañó aquella madrugada hasta su habitación a la víctima, a las 2:10 horas, y salió de allí cuarenta minutos más tarde con sus cuatro tarjetas de crédito, su iPhone y un reloj Apple Watch.

Solo ocho horas más tarde, a las 10:00 horas, Fernando T., de 25 años, primo de Remus y también acusado, hizo tres pagos con la tarjeta de crédito de la víctima en un salón de juegos de la localidad madrileña de Móstoles (la misma sala a la que fueron los condenados por el crimen del Palace después de asaltar al empresario). Se gastó 2.819 dólares en boletas de juego, según el escrito del fiscal.

Tras el robo otro de los acusados fue a un salón de juegos y gastó 2.819 dólares con la tarjeta de crédito de la víctima. / SUCESOS

Antes de que el denunciante pudiera anular todas sus tarjetas bancarias, al tercer acusado, Marian T., de 24 años y hermano de Remus, tuvo tiempo de hacer compras por internet, llegando a gastarse 18.772 euros en Amazon, según la documentación del caso. Además, hizo cargos de casi 10.000 euros en las cuentas de la víctima. En total, según el sumario, robaron más de 30.000 euros al hombre, que además tuvo que someterse a una exploración médica para comprobar si lo habían agredido sexualmente, algo que finalmente no pudo acreditarse.

El juicio debía celebrarse el pasado noviembre, pero tuvo que cancelarse porque uno de los acusados está en paradero desconocido. Cuando la policía fue a su casa, su familia dijo que "está de viaje en Estados Unidos" y quizá "vuelva a casa por Navidad"

Uno se ha fugado

El fiscal pide cinco años de prisión para Remus T. por un delito de robo con violencia y una pena de tres meses por otro delito de lesiones. Solicita una condena de seis años para cada uno de los otros dos acusados, Fernando T. y Marian T., por un delito de estafa continuada y otro de receptación. Remus y Fernando están en prisión.

El juicio contra los tres hombres debía haberse celebrado el pasado mes de noviembre, pero tuvo que cancelarse porque uno de los acusados, Marian T., está en paradero desconocido. La jueza ordenó a la policía buscar y detener al fugitivo, pero las gestiones practicadas por los agentes han resultado infructuosas y el pasado 27 de noviembre la magistrada lo declaró en rebeldía. El juicio está señalado para el 2 de febrero de 2026.

Cuando los policías acudieron a la casa del tercer acusado, en un pueblo de Albacete, un familiar les trasladó un mensaje de parte del delincuente fugado: "Está de viaje en Estados Unidos. Probablemente vuelva a casa por Navidad".