Un pariente del presunto asesino machista de Valencia, a la sobrina de la víctima: "La siguiente vas a ser tú"

Sin haber tenido tiempo para asumir la noticia y encajar el duro golpe, y cuando ni siquiera habían llegado a enterrar a la víctima, la familia de Natividad Heredia Torres, la mujer de 48 años asesinada a golpes en Catarroja (Valencia), ha sido víctima de un nuevo ataque por parte del entorno de Juan Carlos R. Ch., el maltratador multirreincidente en prisión como presunto autor del asesinato de Nati. Esta vez la violencia se ha ejercido de manera verbal, en forma de amenazas de muerte, y por parte de un pariente directo del presunto homicida. Según denuncia la sobrina de la fallecida, ese hombre la habría intimidado diciéndole, entre gritos, "la siguiente vas a ser tú" si no dejaban en paz a su familia.

Los hechos, que la sobrina tenía intención de poner en conocimiento de las autoridades pese al miedo, ocurrieron, según afirma, en la tarde del pasado jueves, sobre las 18.00 horas, en una avenida de Catarroja donde se cruzaron los familiares de la víctima y del agresor. En ese momento, hacía menos de 72 horas que Nati había fallecido, tras pasar tres días agonizando en la UCI del Hospital La Fe, y ni siquiera habían podido darle aún sepultura.

Al percatarse de la presencia de ella, el hombre comenzó a increparla hasta que, en un momento del ataque verbal y alertados por los gritos, una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba en la zona intervino. A su llegada, explica la afectada, los agentes le pidieron a ella que se identificara y al hombre que se fuera. En ese momento la mujer lo dejó pasar "porque me puse muy nerviosa y sabía que él iba borracho y colocado".

Desconocían los malos tratos

La sobrina ha estado reflexionando sobre si denunciar los hechos o dejarlos pasar para no aumentar la tensión, aunque desde el ayuntamiento le han insistido en la conveniencia de poner los hechos en conocimiento de la Policía Local para poder pedir protección policial "antes de que pase una desgracia". De hecho, nada más tener conocimiento de los hechos, responsables municipales pusieron a su disposición todos los recursos del consistorio y se ofrecieron a acompañarla a la sede policial para dejar constancia oficial de esas amenazas.

La muerte de Nati ha dejado "destrozada" a una familia que ahora llora la muerte de "una buena mujer" que "no hacía daño a nadie". Su asesinato deja huérfanos a sus tres hijos, un hombre y dos mujeres "por los que se desvivía". Ninguno de ellos sabía que estaba sufriendo malos tratos de su actual pareja, Juan Carlos R. Ch., al que había conocido unos meses antes y con el que mantenía una relación que ella califica de "tormentosa". Pese a ello, remarcan desde la familia, "no sabíamos que le pegaba. Si lo hubiéramos sabido, la habríamos sacado de la casa al minuto", afirma la sobrina, que relata que Nati ya sufrió malos tratos años antes por parte de una pareja anterior.

El pasado viernes, familiares y allegados de Nati pudieron darle el último adiós en una discreta ceremonia celebrada en la más estricta intimidad, por petición de la familia. Sus restos mortales ya descansan en el cementerio municipal de Catarroja. Ese mismo día, decenas de personas se concentraron a las puertas del Ayuntamiento de Catarroja para condenar este crimen machista, el quinto en lo que va de año en la Comunitat Valenciana, y guardar un minuto de silencio. Un emotivo acto al que acudieron representantes de la corporación municipal y colectivos feministas de la localidad, así como algunos familiares de la mujer asesinada.

Hemorragia cerebral y la falta de atención

Natividad Heredia Torres, tal como ha adelantado Levante-EMV, murió como consecuencia de la fortísima hemorragia cerebral que ni siquiera los cirujanos del Hospital La Fe pudieron parar porque, entre otras cosas, para cuando les llegó la paciente, ya llevaba casi siete horas desangrándose por dentro en el suelo de su habitación sin que nadie le hubiese prestado atención ni hubiese pedido ayuda médica para ella. La hipótesis más probable, dado que no presentaba ningún golpe en la cabeza, es que ese derrame lo provocara un fuerte zarandeo. Aunque esas lesiones son típicas del maltrato infantil en bebés, en este caso la víctima estaba físicamente muy debilitada por una larga trayectoria como consumidora de drogas, entre ellas cocaína, uno de cuyos efectos es precisamente el daño vascular.

La autopsia practicada al cuerpo de Nati, como la conocían sus allegados, ha servido, así, para desmontar una de las principales mentiras del presunto autor del crimen, Juan Carlos R. Ch., de 43 años, con quien llevaba solo medio año de relación y apenas un mes de convivencia. El maltratador -tiene varias condenas anteriores por violencia de género y antecedentes por malos tratos a otras cuatro mujeres distintas- dijo desde el principio, tanto en la llamada inicial a Emergencias 112, como a la Policía Local de Catarroja, a los sanitarios desplazados a la casa y a la Guardia Civil, que Nati se había caído porque estaba "muy drogada" y se había golpeado la cabeza contra la tapa de mármol de la mesilla de noche.

También, que por eso se quedó allí, inmóvil, tirada en el suelo, entre la cama y la pared, donde, dijo, la había encontrado por la mañana, a las 9.00 horas, cuando él se despertó, y que no le había dado más importancia porque se echó a dormir creyendo que ella también se había quedado dormida.

Tal como ha informado Levante-EMV, no fue hasta las 9.50 cuando se realizó la primera llamada a Emergencias, a través de una vecina. Y finalmente fue el presunto asesino quien habló con el 112 tres minutos después, a las 19.53 horas del sábado, 6 de diciembre. Para entonces, Nati llevaba inconsciente, tirada en el suelo, cerca de siete horas, por lo que una de las cosas que tratará el juez de que le aclaren los médicos forenses es si se hubiese podido salvar de haber recibido antes asistencia médica, esto es, si su presunto agresor hubiese pedido ayuda médica a tiempo.

Minuto de silencio... 10 días después

La condena oficial de la Delegación del Gobierno a este nuevo crimen machista, el quinto este año en la Comunidad Valenciana, llega con diez días de retraso. El organismo que preside Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE desde hace un año, ha tenido que esperar a la confirmación de que se trata de un homicidio en el marco de la violencia de género para convocar el minuto de silencio, que tendrá lugar a las 12.30 horas de este martes, a la puerta de la delegación, en la plaza del Temple de Valencia.

Desde el primer momento, el juzgado que asumió el caso fue el de Violencia sobre la Mujer de Sueca -Catarroja pertenece a ese partido judicial en casos de violencia de género-, por lo que el magistrado no parecía tener duda alguna de la naturaleza machista de la muerte violenta de Natividad Heredia.

Tampoco el Ayuntamiento de Catarroja, cuya alcaldesa, Lorena Silvent (PSPV), ya condenó el crimen el pasado viernes, día 12, con una concentración celebrada a las puertas del consistorio en la que se guardó un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de Nati.