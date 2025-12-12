Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico de drogas

Interceptan en Madrid el primer alijo de heroína en pastillas en la historia de España

La policía logra se incauta de 8 kilos de esta droga cuando iba a ser entregada a plena luz del día en el parking de un centro comercial de la capital

Un agente de la Policía Nacional frente a un coche patrulla.

Un agente de la Policía Nacional frente a un coche patrulla. / Policía Nacional

Héctor González

Madrid

Madrid ha sido el escenario de un hito inédito en la lucha antidroga: la interceptación del primer alijo de heroína en formato pastillas detectado en la historia de España. La Policía Nacional, en una operación desarrollada con la colaboración de la DEA estadounidense y la Policía Nacional de Colombia, se incautó de 8 kilos de esta sustancia cuando iba a ser entregada a plena luz del día en el parking de un centro comercial de la capital.

Dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción nº17 de Madrid, la investigación arrancó tras detectar movimientos sospechosos en un histórico traficante de heroína conocido por la policía. Los agentes descubrieron que había comenzado a reunirse en un establecimiento de comida rápida de Madrid, aunque con un patrón que dificultaba seguirle: no usaba teléfono móvil, realizaba paradas previas para comprobar si le seguían y recurría a gorras, gafas y lentes para ocultar su aspecto.

Con el avance de las pesquisas, los investigadores detectaron que las reuniones se volvian cada vez más frecuentes y lograron identificar a otra persona. Gracias a este seguimiento, pudieron averiguar que los sospechosos estaban tratando de abrir una nueva ruta de entrada de heroína desde Colombia y contratando a personas que se encargasen de recibir la droga por ellos.

El operativo se cerró el pasado mes de noviembre, cuando la red se disponía a culminar la transacción: la entrega de ocho kilogramos de heroína en pastillas. La operación se produjo a plena luz del día, en el parking de un centro comercial madrileño, donde los agentes intervinieron el alijo y practicaron cinco detenciones.

Los arrestados han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública, y todos ingresaron en prisión. En los tres registros efectuados en Madrid, la Policía se incautó además de cinco terminales móviles, un vehículo y un botín que apunta a la financiación opaca de la red: 100.000 USDT en un monedero virtual atribuido a la organización.

