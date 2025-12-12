"Desperté en el hospital y me dijeron que me habían violado": Ocho años de cárcel por agredir sexualmente a una mujer que estaba inconsciente

"Trató a la víctima como si fuera un objeto". La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a ocho años de prisión a un hombre cubano de 50 años que violó a una mujer, de 43, en plena calle, la madrugada del 23 de julio de 2023, mientras ella estaba completamente inconsciente.

El tribunal destaca en su sentencia, a la que ha tenido acceso el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, la "peligrosidad" del agresor, que fue sorprendido por varios operarios del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid cuando estaba violando a la víctima, una mujer argentina a la que no conocía, y aun así siguió consumando la agresión sexual: "La actividad delictiva del acusado refleja una ausencia total de frenos inhibitorios en su comportamiento. No dudó en satisfacer sus impulsos sexuales en plena vía pública y a la vista de varias personas".

Otra agresión sexual

Los hechos tuvieron lugar en la glorieta de Santa María de la Cabeza. Dos empleados del servicio municipal de limpieza que presenciaron parte de la agresión sexual, aquella madrugada, pensaron, en principio, que estaban ante una pareja manteniendo relaciones sexuales en plena calle. Pero entonces se percataron de que la mujer "no se movía ni abría los ojos". Luego, vieron cómo el hombre se subía los pantalones y se marchaba, dejando a la víctima tumbada en un banco, completamente inconsciente. Decidieron llamar a la policía.

Su rápida intervención fue clave para que una patrulla de agentes lograra identificar y detener al presunto violador, que tiene antecedentes por agresión sexual en Bélgica y que estaba en situación irregular en nuestro país desde 2017. De hecho, la sentencia de la Audiencia de Madrid ordena que el hombre sea expulsado de España cuando haya cumplido tres cuartas partes de la condena impuesta.

Mareada

Durante el juicio, la mujer declaró que no recordaba nada de lo ocurrido, ya que aquella noche se encontraba bajo la influencia de varias drogas: "Fui a Embajadores con mi exnovio, él entró a comprar cerveza a una tienda y yo lo esperé en la calle (...). Empecé a sentir mareo, el metro estaba cerrado, así que me senté en el primer banco que encontré y ya no me acuerdo de nada más (...). Recuerdo la ambulancia y las luces, un policía... me desperté en el hospital, me dolía la entrepierna y una mujer me dijo que me habían violado".

La sección quinta de la Audiencia de Madrid concluye que el violador actuó "en pleno conocimiento del estado de inconsciencia en que se encontraba la víctima y, aprovechando que esta no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, llevó a cabo diversos tocamientos de carácter sexual sobre su cuerpo y la penetró vaginalmente, llegando a eyacular en el interior de la cavidad vaginal, siendo evidente que no hubo consentimiento para la realización de tales actos, porque la víctima claramente no estaba en condiciones de consentir ni de oponerse".

El hombre se acogió a su derecho de no declarar, tanto en el momento de su detención como durante el juicio, aunque su abogado, Juan Manuel Medina, director de Medina Abogados, apuntó ante el tribunal a la posibilidad de que el acusado tuviera sus facultades mermadas por haber ingerido alcohol antes de los hechos. La sentencia de la Audiencia de Madrid no contempla ninguna circunstancia atenuante para rebajarle la pena de cárcel. Sin embargo, lo ha condenado finalmente a ocho años de prisión, frente a los doce que pedía la fiscalía.