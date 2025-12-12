Investigación
Detenidos un padre y una madre por la muerte violenta de un bebé de seis meses en Ciudad Real
Efectivos policiales y sanitarios se han desplazado al lugar de los hechos, un piso ocupado del centro de la ciudad
EP
La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a un padre y una madre como presuntos autores de la muerte violenta de su hijo, un bebé de seis meses.
Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que ambos progenitores están detenidos tras detectar indicios por muerte violenta. El suceso se ha producido en una vivienda situada en la calle Toledo de la capital, un piso ocupado, según han indicado las mismas fuentes.
La investigación se centra en esclarecer la autoría de los hechos, después de que los primeros indicios apunten a una muerte violenta del bebé.
Los hechos han sido comunicados a la Policía Nacional en torno a las 10.30 horas, tras recibirse llamadas de terceras personas alertando de lo ocurrido en el interior del inmueble. Hasta el lugar se han desplazado efectivos policiales y sanitarios, que no han podido hacer nada por salvar la vida del menor.
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento y el grado de participación de los progenitores.
- La discoteca más antigua de Ibiza quiere batir un récord con su gran fiesta solidaria: 'Nadie tiene excusa para no colaborar
- Muere a los 78 años Joan Tur 'Fita', un referente del mundo empresarial de Ibiza
- Tres heridos en la colisión entre un turismo y una furgoneta en la carretera de Sant Josep
- José Plà, vigilante de seguridad del hospital de Ibiza salva a un hombre de morir atragantado: 'El hombre no podía respirar y se agarraba la garganta
- El tiempo en Ibiza y Formentera: fin de semana pasado por agua
- Embaucó a un menor con videojuegos y lo violó en su piso de Ibiza: siete años de cárcel y 25.000 euros de indemnización
- El misterio del cadáver hallado en una playa de Ibiza: la investigación avanza
- Pillan a una empresa tras tirar residuos en Platges de Comte: esta es la multa que afronta