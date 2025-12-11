El número de menores en riesgo de suicidio atendidos por la Fundación Conciencia en Ibiza se dispara

Toda ayuda para la Fundación Conciencia Ibiza supone un soplo de aire fresco para su presidenta, Marisina Marí. Ella conoce de primera mano la difícil y dramática situación que atraviesan los usuarios de la asociación. Por ello, es imprescindible captar fondos para afrontar los cerca de 70 casos registrados este año de menores afectados por distintos problemas relacionados con el sufrimiento infantil y familiar.

La Fundación es conocida, en gran parte, por tratar casos de abusos. Sin embargo, en los últimos años ha cobrado relevancia una nueva problemática, relacionada con el aumento de menores en riesgo de suicidio. Marí señala que "la cifra de menores que han acudido a la Fundación por este grave problema en 2025 ha sido de 22, prácticamente el doble que hace un año".

"El número de menores en riesgo de suicidio seguirá aumentando"

Y, por si fuera poco, los pronósticos a corto plazo son pesimistas para la presidenta de la Fundación Conciencia Ibiza: "Somos conscientes de que, a medida que nuestra entidad vaya ganando visibilidad, aumentará el número de personas en riesgo de suicidio que recurrirán a nosotros".

Llegar a plantearse el suicidio en la adolescencia evidencia una situación de gran vulnerabilidad. En este sentido, Marí explica algunos factores que, según diversos estudios, pueden intervenir: "Hay estudios que afirman que las redes sociales pueden contribuir al suicidio, por culpa de las críticas que uno recibe online y que afectan a la autoestima. También puede influir el ritmo de vida que uno lleva o incluso la enorme presión por los estudios".

El notable incremento de menores en riesgo de suicidio en Ibiza es alarmante. Por ello, la Fundación Conciencia busca con urgencia soluciones, que pasan principalmente por destinar parte de sus fondos a la formación de especialistas en salud mental: "Nuestra prioridad para el año que viene es dedicar más esfuerzos a trabajar y luchar en la prevención del suicidio en adolescentes. Muchos de nuestros usuarios son gente que ha sufrido abusos y en muchos casos esto desencadena en la grave problemática del riesgo del suicidio". Y añade: "Estamos intentando que los educadores sociales y los terapeutas se familiaricen y se especialicen más en este ámbito, porque es un tema muy, muy complicado. Queremos profesionalizar más esta fase del proyecto".

Para Marí, los terapeutas y educadores sociales tienen una misión vital: "Deben intentar dar sentido a la vida de los afectados y hacerles ver que aquello a lo que han dado tanta importancia, y que les está generando tantos dolores de cabeza, en realidad no es tan primordial. Hay muchas razones por las que vale la pena seguir adelante. Deben recordarles que son personas con habilidades y capacidades".

Señales de alerta

Marí también ofrece algunas recomendaciones para detectar posibles señales de alerta en menores en riesgo de suicidio: "Uno de los principales síntomas es una actitud marcadamente apática. Otro indicio es la presencia de autolesiones en el cuerpo, como pequeñas marcas de cortes."

Además, reclama una mayor visibilización mediática de los temas relacionados con el riesgo de suicidio en menores. "En Ibiza es un tema del que se habla demasiado poco, quizá por miedo a abordarlo de forma incorrecta", señala

Por otro lado, la presidenta apela a la necesidad de actuar con especial sensibilidad cuando se trabaja con menores afectados: "Cuando tratas con niños que están viviendo una situación tan complicada hay que ser muy cuidadoso con lo que se hace y se dice. Se les puede llegar a hacer mucho daño".

En el acompañamiento a los jóvenes atendidos por la Fundación, el papel de sus familias y de su entorno cercano resulta fundamental. Marí pone el acento en la importancia del bienestar emocional de los padres: "Si ellos no están bien psicológicamente, es imposible que puedan ayudar a sus hijos, y menos aún en una situación tan delicada. Es imprescindible que también reciban apoyo profesional".