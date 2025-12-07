Investigación
Herido un hombre tras ser apuñalado en el antiguo cauce del Turia en Valencia
La víctima, que iba indocumentada, fue asistida por sanitarios y trasladada a un hospital para ser atendida
EP
Un hombre ha resultado herido en la madrugada de este domingo al ser apuñalado en el pecho cuando se encontraba en el antiguo cauce del río Turia en Valencia, según ha avanzado Las Provincias y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
Agentes del Grupo de Homicidios se han hecho cargo de las investigaciones del suceso. Alrededor de las 0.30-1.00 horas de la madrugada de este domingo entró una llamada en la sala de la Policía de una persona que alertaba de que se acababa de encontrar a un hombre herido tendido en el suelo.
Esa persona explicó que mientras paseaba por el viejo cauce se encontró a una persona consciente, que estaba pidiendo ayuda y que presentaba heridas sangrantes en el pecho, según las fuentes policiales consultadas.
La víctima, que iba indocumentada, fue asistida por sanitarios y trasladada a un hospital para ser atendida. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Científica para examinar la zona y recabar pruebas que ayuden a la investigación, de la que se ha hecho cargo el grupo de Homicidios.
- Aparece un cadáver en una playa de Ibiza: la persona llevaba muerta 'apenas dos horas
- Una pelea en el balcón de una vivienda, origen del apuñalamiento de Santa Eulària
- La nueva vida de un colombiano en Ibiza: tres trabajos en un año y 2.000 euros al mes
- De pelea de balcón a la UCI: todos los detalles de la agresión en Santa Eulària
- En estado crítico un hombre tras ser apuñalado en Ibiza
- Un testigo de la agresión en Santa Eulària: 'Había policía, una ambulancia, sangre y mucha gente alrededor
- Fallece Pere Ribas, quien fuera político de IU y comercial de Cafés Ibiza
- El propietario de una vivienda de Sant Antoni 'resuelve un misterio' al encontrar una jineta en su piscina