Prisión provisional para la madre del menor y su pareja sentimental por el crimen de Almería

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 4 de Vera (Almería), en funciones de guardia, ha decretado este sábado prisión provisional para las dos personas detenidas por la muerte violenta de un menor de cuatro años de edad en el municipio almeriense de Garrucha.

Tras pasar a disposición judicial este sábado, fuentes judiciales consultadas por Europa Press han señalado que el juez ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la madre del menor y la pareja sentimental de esta.

Según han indicado fuentes judiciales, el hombre si ha declarado, mientras que la madre del menor se ha acogido a su derecho a no declarar. Ambos, en un principio, están siendo investigados por un delito de asesinato y de maltrato habitual.

En contexto, el hombre detenido tenía una orden de alejamiento en vigor de la madre del pequeño, de la que era su pareja sentimental. Fuentes de la investigación han confirmado a esta agencia este extremo en relación al varón, que no es el padre biológico del menor, el cual se encuentra fuera de la provincia de Almería.

La Guardia Civil detuvo a la madre del niño y al hombre después de localizar el cuerpo en una playa de Garrucha, en el límite con el término municipal de Mojácar, frente a una gasolinera, durante la noche de este miércoles, en torno a las 23,30 horas.

Previamente a la localización del cuerpo, los servicios de emergencias habían recibido avisos sobre las 20,10 horas en los que se indicaba la desaparición del menor en extrañas circunstancias. La investigación, bajo secreto, trata de aclarar la supuesta participación de cada uno de los involucrados. La madre, aunque vecina de Garrucha desde hace más de un año, residía actualmente en otro municipio costero del Levante almeriense.

El aviso por la pérdida del menor hizo que se movilizara Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Los investigadores han constatado la muerte violenta del menor a la espera de que la autopsia determine la causa del crimen. El Ayuntamiento de Garrucha declaró este pasado jueves, 4 de diciembre, día de luto oficial en la localidad por la muerte violenta de un menor y ha convocado un minuto de silencio a las puertas del Consistorio a partir de las 13,00 horas.