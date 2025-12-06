Asesinato
Detienen en Perú a 'Chuki', el asesino de una adolescente española que llevaba 15 años prófugo
Cristian Hernán Yong Granadino estaba incluido en la lista de los más buscados a nivel mundial por Europol
EFE
La Policía Nacional de Perú detuvo este viernes en Lima a Cristian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuki´, quien era requerido por la Justicia española y estaba incluido en la lista de los más buscados a nivel mundial por Europol por el asesinato de la adolescente Silvia Rodríguez Fernández, ocurrido en 2010 en el municipio madrileño de Leganés.
"El sujeto es responsable del asesinato de la menor Silvia Rodríguez Fernández (16 años), en Leganés (España), crimen que generó gran conmoción internacional. Tras permanecer prófugo por 15 años bajo una identidad falsa en Perú, fue finalmente ubicado gracias a labores de inteligencia y verificación biométrica", informó la Policía el viernes en un comunicado.
La captura se dio a través de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, con apoyo de las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol Lima quienes verificaron que el prófugo contaba con documento nacional de identidad falso con otro apellido.
- Las imágenes del derrumbe que dejó dos trabajadores heridos en Santa Eulària
- El propietario de una vivienda de Sant Antoni 'resuelve un misterio' al encontrar una jineta en su piscina
- Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària
- Fallece Pere Ribas, quien fuera político de IU y comercial de Cafés Ibiza
- María Monfort Matutes: “De la misma manera que hoy tienes todo, mañana puedes no tener nada”
- Casi hora y media atrapado bajo los escombros: el arduo trabajo de los bomberos para liberar al obrero herido al desplomarse una casa
- Así operaban los investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza
- Sin licencia: las obras de la casa de Siesta que se desplomó sobre dos trabajadores no tenían permiso