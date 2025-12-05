Investigación
Localizan sin vida a dos hermanos en una casa en Lugo
Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma tras llevar varios días sin verlos
EP
Dos hermanos han sido localizados sin vida este viernes en su vivienda en el municipio lucense de Ribadeo (Lugo), concretamente en la zona de As Barreiras.
Según han informado fuentes conocedoras del suceso consultadas por Europa Press, fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma tras llevar varios días sin verlos. Por ello, todo apunta a que los dos varones llevaban varios días fallecidos.
Hasta el domicilio se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil a la espera de que la autopsia determine la causa de los fallecimientos.
- Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària
- Vicente Calderón, mecánico de la Fórmula 1: «La gente se sorprende en el ‘paddock’ cuando digo que soy de Ibiza»
- Las imágenes del derrumbe que dejó dos trabajadores heridos en Santa Eulària
- Frita de pulpo, arroz de matanzas y torrada para el día grande
- Seguridad en Ibiza: los empresarios lamentan la etiqueta de 'Cala de Bronx' y defienden que es un barrio 'seguro y próspero
- Así operaban los investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza
- Esta es la nueva promoción de 35 viviendas que se construirá en el centro de Santa Eulària
- Dos investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza: 1.400 citas con el mismo contacto