Con palos, a patadas y a puñetazo limpio: las imágenes de la pelea con más de 50 implicados en Aldea Moret (Cáceres)

Las imágenes de la gravísima pelea que aconteció el pasado lunes en la barriada cacereña de Aldea Moret ya se están difundiendo por todos los grupos de redes sociales. Alguien grabó los instantes en los que se produjo la reyerta desde una de las viviendas cercanas a la zona, y se están haciendo virales.

En el vídeo, se puede observar cómo un tumulto de gente compuesto por decenas de personas (más de 50) de todas las edades, aunque la mayoría jóvenes, se pegaban en la intersección entre las calles Río Ródano y Río Vístula. Utilizaron todo lo que estaba a su alcance, principalmente palos. Pero también se pegaron a patadas y a puñetazo limpio.

Herido

El departamento de comunicación de la Policía Nacional confirmó a este diario que el único herido en la multitudinaria pelea que tuvo lugar el pasado lunessufre lesiones en una pierna, concretamente un pinchazo con arma blanca.

Según incidieron, fueron requeridos agentes del CNP, la Policía Local de Cáceres y la Guardia Civil para actuar en una reyerta entre familias donde se habían visto involucradas más de 50 personas.

Rapidez

Cuando llegaron, la pelea ya se estaba produciendo, y se disolvió con rapidez. La investigación sigue abierta para tratar de esclarecer lo ocurrido. Además, un agente de la Policía Nacional sufrió heridas que todavía padece, según confirman estas mismas fuentes.

El suceso tuvo lugar en torno a las cuatro de la tarde, y la actuación se prolongó durante varias horas.

Heridos

El herido fue trasladado en primera instancia al Hospital Universitario de Cáceres por familiares o conocidos y algunas fuentes señalan que tuvo que ser desplazado posteriormente a Badajoz, a la unidad de Cirugía Vascular, aunque esto último no ha sido confirmado por el Servicio Extremeño de Salud.

Según pudo saber este diario, también resultó herido un agente de la Policía Nacional, pero no ha sido por la pelea. El departamento de comunicación cuenta que habría sido al mediar con las personas involucradas. Ha sido evaluado por los servicios sanitarios, descartando que revistiese gravedad. Este martes, todavía padecía las heridas.

Suceso similar

Hace apenas unos meses, una riña tumultuaria a causa del paso de la fibra óptica por una fachada en la avenida Río Tíber finalizó con seis personas detenidas. Además, hubo varias personas que resultaron heridas y que necesitaron ser hospitalizadas. De los seis arrestados, tres de ellos presentaban lesiones graves. En la reyerta se emplearon "objetos contundentes" que provaron dichas heridas.