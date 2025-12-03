En Villanueva de Alcardete
Hallan muerto a un hombre de 67 años en Toledo con signos de violencia
Los cuerpos de seguridad consideran que se encuentran ante el escenario de un delito
EP
TOLEDO
Agentes de la Guardia Civil han localizado los restos de una persona en una nave de la localidad toledana de Villanueva de Alcardete, identificada como un hombre de 67 años.
Según han informado fuentes de la Delegación de Gobierno a Europa Press, el sujeto, localizado en la noche de este martes, presentaba evidentes signos de violencia, lo que ha llevado a los cuerpos de seguridad a la conclusión de encontrarse ante el escenario de un delito.
Ante los indicios de un crimen, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha asumido la investigación del caso.
- Denuncian su desaparición en Ibiza tras pasar 18 horas seguidas en varios salones de juego
- Vicente Calderón, mecánico de la Fórmula 1: «La gente se sorprende en el ‘paddock’ cuando digo que soy de Ibiza»
- La licitación para las cabalgatas de Reyes y Papá Noel en Ibiza vuelve a quedar desierta
- Hastío con la delincuencia en 'Cala de Bronx': 'Muchas casetas y mucha fiesta, pero aquí no hay quien viva
- Esta cadena hotelera busca trabajadores para la temporada de 2026 en Ibiza
- El tiempo en Ibiza y Formentera: la Aemet activa la alerta amarilla por mala mar
- El esperado reencuentro del grupo Peter Colours en Ibiza
- Localización en Ibiza de las nuevas promociones de vivienda pública anunciadas por el Govern