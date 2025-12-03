El asesino machista de Oriana en Alicante envió un mensaje para que recogieran al niño: "Estamos muertos"

El asesinato machista de Oriana, la joven argentina de 29 años acuchillada por su pareja el pasado martes en su domicilio de Alicante, fue descubierto por un hermano de la víctima después de recibir de su cuñado un mensaje de WhatsApp que le hizo presagiar lo peor. La pareja estaba en proceso de separación y el marido, de 34 años, mató a cuchilladas a Oriana y después le envió un mensaje a su cuñado para que recogiera en la guardería al hijo del matrimonio porque "tu hermana y yo estamos muertos". A continuación se presupone que salió al balcón de la casa, se subió a una banqueta y se ahorcó con una cuerda.

El hermano de Oriana acudió de inmediato al inmueble de la calle Cánovas del Castillo número 13, en Carolinas Altas, y tras abrir la puerta como pudo descubrió el cuerpo ensangrentado de ella y el de su cuñado ahorcado en el balcón.

El matrimonio tenía en común un hijo de unos dos años y medio y desde hacía unos seis meses habían roto la relación sentimental, aunque seguían conviviendo bajo el mismo techo, según los datos recabados por los investigadores del Grupo de Delincuencia Violenta de la Policía Nacional. Vecinos de la zona afirman que la joven ya había iniciado una relación con otro joven, pero el aún marido no se marchaba del domicilio.

Siete puñaladas

La autopsia realizada este miércoles al cadáver de Oriana ha confirmado que la víctima recibió siete puñaladas, la mayoría en el pecho. La investigación apunta a que el asesino machista le asestó una primera cuchillada y a continuación siguió apuñalándola cuando ya estaba tendida en el suelo.

El Ministerio de Igualdad ha condenado este miércoles el asesinato por violencia de género de la joven Oriana tras confirmar que se trata de un crimen machista, como barajaba la Policía Nacional desde el primer momento.

El Gobierno asegura que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor y afirma que con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas se eleva ya a 42 y a 1.337 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos. En la Comunidad Valenciana se han registrado este año tres asesinatos machistas y dos de ellos fueron en la ciudad de Alicante.

Además de las mujeres asesinadas, el número de personas menores huérfanas por violencia de género contra su madre asciende a 23 en 2025 al sumar el hijo de dos años de Oriana y a 492 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su más absoluta condena y rechazo ante este asesinato machista y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada piden todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha lamentado el crimen de Oriana y ha señalado que "nos conmueve y nos indigna". Según Nieves, "con esta confirmación ya son demasiadas las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año en nuestro país; son cifras insoportables, que nos recuerdan que la violencia machista sigue siendo una realidad urgente y devastadora, una realidad que debemos combatir desde todos los ámbitos".

El Ayuntamiento de Alicante ha decretado el luto oficial para este jueves tras confirmarse el crimen machista y ha condenado el "execrable" acto. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha hecho una nueva llamada a la ciudadanía y las instituciones "para cerrar filas y rechazar todos juntos con la máxima firmeza la lacra de la intolerable violencia de género".

Tanto el Ayuntamiento de Alicante como otros consistorios de la provincia, la Subdelegación del Gobierno en Alicante y la Delegación del Gobierno han convocado concentraciones a las doce del mediodía de este jueves para guardar minutos de silencio en recuerdo de Oriana y para mostrar la repulsa por el crimen.