Violencia de género
Asesina a cuchilladas a su pareja en Alicante y luego se ahorca en el balcón
La pareja, de 29 y 34 años, estaba en proceso de separación pero seguían viviendo juntos, según los datos recabados por la Policía Nacional
La Policía Nacional investiga el presunto asesinato machista de una joven de 29 años que ha aparecido muerta con decenas de puñaladas en el cuerpo. La pareja, un hombre de 34 años, ha sido encontrada ahorcado en el domicilio de la pareja, que al parecer estaba en proceso de separación pero seguían conviviendo en un domicilio de la calle Cánovas del Castillo, en Carolinas Altas.
El crimen ha sido descubierto sobre las cinco y media de la tarde por una familiar de la joven asesinada, de origen argentino, como su pareja.
El matrimonio tenía una hija de 3 años y se encontraba en una guardería cuando han sucedido los hechos.
Agentes de la Policía Local de Alicante han sido los primeros en llegar al lugar y a continuación han llegado efectivos de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.
El cuerpo de la joven apuñalada estaba en el salón de la vivienda y no se ha podido hacer nada por salvarle la vida.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Robos en Ibiza: Los vecinos se hartan de la inseguridad en ‘Cala de Bronx’
- Ibiza se prepara para lluvias y tormentas en el inicio de semana: lloverá estos días
- Oportunidad en Ibiza: a la venta un ático con piscina y vistas panorámicas en Valverde
- La licitación para las cabalgatas de Reyes y Papá Noel en Ibiza vuelve a quedar desierta
- Hastío con la delincuencia en 'Cala de Bronx': 'Muchas casetas y mucha fiesta, pero aquí no hay quien viva
- Esta cadena hotelera busca trabajadores para la temporada de 2026 en Ibiza
- Desalojado en Ibiza doce años después de la ejecución hipotecaria
- La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'