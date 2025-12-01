OFERTA SÚPER BLACK FRIDAY
En la localidad de Frailes
Fallece un hombre al quedar atrapado en una chimenea en Jaén
Se investigan las causas que han rodeado el suceso en el que ha muerto un joven de 30 años
EFE
Jaén
Los bomberos han rescatado este lunes de una chimenea en el municipio de Frailes (Jaén) el cuerpo sin vida de un hombre, de unos 30 años, según ha informado el Servicio de Emergencias 112.
El Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 ha recibido un aviso sobre las 8:30 horas de un hombre atrapado en la chimenea de una casa ubicada en la calle Tejar.
La sala coordinadora ha activado de inmediato a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los Bomberos de Alcalá la Real.
Fuentes policiales han confirmado que el hombre estaba fallecido y que ha sido rescatado por los Bomberos, sin que los servicios sanitarios hayan podido intervenir para su reanimación.
Se investigan las causas que han rodeado el suceso.
- Robos en Ibiza: Los vecinos se hartan de la inseguidad en ‘Cala de Bronx’
- Un hotel de Ibiza deberá retranquear un muro seis metros por orden judicial
- Inventos del padrón: unos pican y otros también
- Ibiza se prepara para lluvias y tormentas en el inicio de semana: lloverá estos días
- La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'
- Los autónomos de Ibiza alzan la voz: 'El sistema nos endeuda y nos obliga a cerrar
- La primera ‘fira’ en Ibiza de «un buen pollo payés» que «sabe a campo»
- Empieza la Navidad en Ibiza: danza y acrobacias aéreas bajo las murallas