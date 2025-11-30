En Costitx
Una mujer, herida de gravedad al ser apuñalada por su expareja en Mallorca
El presunto agresor, que tenía una orden de alejamiento, se ha autolesionado y permanece ingresado en un hospital custodiado por la Guardia Civil
Una mujer ha resultado herida de gravedad esta madrugada al ser apuñalada por su ex pareja en Costitx (Mallorca). El hombre, que tenía una orden de alejamiento en vigor, se ha autolesionado y ha tendido que ser también trasladado a un hospital, donde permanece custodiado por la Guardia Civil.
Fuentes de la Guardia Civil informan que el intento de homicidio ha ocurrido esta madrugada en una vivienda de Costitx, donde estaba la víctima. El hombre, que tenía una orden de alejamiento por denuncias anteriores por violencia de género, se presentó en el domicilio y apuñaló a la mujer, que ha sufrido heridas de gravedad.
Tras la agresión, el individuo se ha autolesionado, al parecer con la misma arma blanca.
Tras tener conocimiento de lo ocurrido han acudido al lugar dotaciones sanitarias y patrullas de la Guardia Civil. La víctima se encontraba en estado muy grave. Tanto ella como el presunto agresor han sido hospitalizados.
El hombre permanece ingresado en el hospital en calidad de detenido y custodiado por la Guardia Civil.
- PP y Vox se alían para eliminar las restricciones a la pesca deportiva en las reservas marinas de Ibiza
- Fallece un hombre en Sant Vicent tras caerle un árbol encima
- La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'
- Un hotel de Ibiza deberá retranquear un muro seis metros por orden judicial
- Piscina, casa de invitados y huerto: la vida en el campo de una villa de casi 3,5 millones de euros en Ibiza
- Norberto Ripoll: adiós a un artista forjador y viajero enamorado de Ibiza
- Inventos del padrón: unos pican y otros también
- La Justicia tumba todas las sanciones impuestas por el Govern al quiosco El Pirata de Formentera durante la pandemia del covid