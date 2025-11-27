Castilla y León
Un hombre hospitalizado en Burgos tras recibir un disparo
Como consecuencia de la acumulación de personas en el lugar de la agresión ha resultado herida una mujer de 50 años, quien ha caído al suelo tras recibir un empujón y se ha golpeado la cabeza
EFE
Un hombre de 47 años ha resultado herido este jueves tras recibir un disparo en la ciudad de Burgos, donde ha sido hospitalizado para tratarle de las heridas sufridas en esta agresión, ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2.
Al parecer, el disparo ha sido realizado por otro hombre en la calle Vitoria, a la altura del número 165, poco antes de las nueve de la noche, hasta donde se ha desplazado una UVI móvil para evacuar al herido.
Inicialmente el 1-1-2 informó de que el afectado era un joven de 30 años, pero finalmente ha detallado que la edad era de 47 años, según los datos recabados por la Policía Nacional, que ha enviado a varios efectivos junto a la Policía Local.
El suceso ha generado gran confusión en la zona y como consecuencia de la acumulación de personas en el lugar de la agresión ha resultado herida una mujer de 50 años, quien ha caído al suelo tras recibir un empujón y se ha golpeado la cabeza.
Esta mujer ha sido también evacuada al Hospital de Burgos en un ambulancia de soporte vital básico.
- Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- Estos son los tres restaurantes de Ibiza que mantienen la estrella Michelin para 2026
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- ¿Quién es el famoso que acompaña a Autoescuela Residencial este Black Friday? Pista: es argentino y todos quieren una foto con él
- Así será el nuevo hotel familiar que abrirá en 2026 en Ibiza
- Ibiza saca a la calle su rabia feminista con motivo del 25N
- Adiós al centenario Can Costa de Ibiza: 'Me trasladó a mis vacaciones de niño de los años 70