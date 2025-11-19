Una mujer amenaza de muerte y estampa su coche contra el de una doctora en Valencia por no firmar una baja

Nueva agresión en un centro de salud de la localidad valenciana de Paterna, que esta vez va a tener como consecuencia el cierre 'sine die' del ambulatorio. Dos doctoras y una enfermera han denunciado ante la Policía Nacional amenazas de muerte por parte de una paciente, su cuñada y la madre de la primera. Esta última ha sido detenida por, además de amenazar, estampar su coche contra el de una sanitaria que permanecía aparcado a la puerta del centro, en el barrio de la Coma.

Las tres sanitarias han consensuado con la dirección general de salud y la gerencia del centro pedirse la baja médica, lo que obligará al cierre del ambulatorio ante la falta de personal, tal y como ya ocurrió en mayo de 2023, para visibilizar la falta de inseguridad que sufre el personal sanitario, que ya suma tres incidentes en el último mes.

Los hechos ocurrieron este miércoles sobre las 13.30 horas. Una mujer acudió al médico para pedir una baja tras sufrir un accidente de tráfico. La galena le explicó que al no estar trabajando no podía darle ese informe, y que debía gestionarse a través de la mutua de seguros. La respuesta no gustó a la paciente y, seguidamente, tras recibir una llama de ésta, su cuñada entró a la consulta y amenazó de muerte a la doctora: "Como te vea por el barrio te voy a matar".

Ante la amenaza, la doctora pulsó el botón de emergencias que tiene habilitado la conselleria valenciana de Sanidad como medida de protección, y consiguió que ambas abandonasen la consulta. Pero posteriormente accedió al ambulatorio la madre de la paciente, quien amenazó de muerte a las dos doctoras del centro y a la enfermera. Además, tras salir, chocó su coche contra el vehículo de una de las sanitarias, que se encontraba estacionado en la puerta.

El personal del centro llamó entonces a la Policía, que detuvo a esta mujer, y la llevó a comisaría, mientras que las dos doctoras y la enfermera acudieron a denunciar las amenazas .

Este jueves se celebrará el juicio rápido por el incidente.

"Tenemos miedo"

"Tenemos miedo. Precisamente las tres amenazadas tenemos plaza, pero se nos quitan las ganas de venir en estas condiciones. Saben qué coches tenemos, nos tienen controladas y no nos atrevemos a ir a trabajar. Esto no puede seguir así, en estas condiciones no puede haber un centro de salud abierto en este barrio", señaló una de las afectadas.

A finales de octubre, una compañera que acudió a una visita domiciliaria, fue amenazada con un cuchillo. "Esa compañera ha pedido la comisión de servicios y se ha ido a Barcelona, apenas llevaba una semana trabajando cuando le pasó. Hace dos semanas también desvalijaron el coche sanitario para la atención domiciliaria, no se puede trabajar así, esperemos que tomen medidas ya", señalaba.