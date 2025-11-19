Investigación
Un hombre herido de bala en un aparcamiento de autocaravanas de Málaga
El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga las circunstancias en las que la víctima, un español, ha resultado herido en una pierna
Jose Torres
La Policía Nacional investiga un incidente con arma de fuego en el que un hombre ha resultado herido en Málaga. Según fuentes cercanas al caso, la víctima ha sido localizada herida en una pierna en el entorno del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, en la zona oste de la capital malagueña. El herido, de nacionalidad española, no corre peligro.
El suceso se ha conocido sobre las 16.00 horas, cuando Emergencias 112 ha recibido dos llamadas que informaban de la presencia de una persona herida de bala en una pierna en la zona de aparcamientos del recinto deportivo en la que habitualmente estacionan numerosas autocaravanas, entre las calles Lexicógrafa María Moliner y Periodista Paco Rengel. Ante la gravedad de los hechos, el centro coordinador ha movilizado a Policía Nacional, Policía Local y sanitarios, confirmando estos últimos que la víctima presentaba herida por arma de fuego y lo han trasladado a un centro hospitalario. Su pronóstico es reservado y no se teme por su vida.
De la investigación se ha hecho cargo el Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga.
- Se enfrenta a dos años de cárcel por meter los dedos en la vagina de una mujer en una discoteca de Ibiza
- La Aemet alerta de la llegada de un frente ártico a Ibiza
- Robo exprés en Sant Antoni: así entraron y se llevaron todo el dinero de la caja de un bar en menos de 30 segundos
- Ibiza acuña un nuevo término que provoca el pánico en las zonas turísticas emergentes: la 'ibicificación'
- Un camión circula a contradirección en pleno centro de Ibiza
- Envía a una conocida a recoger un paquete repleto de drogas en Ibiza
- Así fueron las vacaciones familiares de Cerdán en Ibiza descubiertas por la UCO de la Guardia Civil
- Tres víctimas del franquismo en Formentera vuelven a casa 84 años después