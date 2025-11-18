Expulsión del país en lugar de cárcel para un británico pillado con drogas en el aeropuerto de Ibiza

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a tres años de prisión a un ciudadano británico acusado de tráfico de drogas, después de que le fueran intervenidas MDMA, ketamina y cocaína en el aeropuerto de Ibiza. La sentencia, dictada por conformidad entre las partes, sustituye la pena de cárcel por su expulsión del territorio nacional durante seis años. Además, deberá pagar una multa de 800 euros y las costas procesales.

Según el fallo, quedó probado que el 13 de agosto de 2022, sobre las 21 horas, el acusado llegó a Ibiza en un vuelo procedente de Manchester y arrojó en la esclusa de seguridad de acceso a la terminal un envoltorio que contenía varias sustancias estupefacientes: dos bolsitas con 15 comprimidos de MDMA cada una; 3.326 gramos de cocaína con una pureza del 75,26 % y 3,899 gramos de ketamina con una pureza del 78,36 %

El tribunal precisa que estas drogas estaban destinadas a la venta en la isla y habrían alcanzado un precio de 776,87 euros en el mercado ilícito.

La Audiencia considera que los hechos constituyen un delito contra la salud pública, en la modalidad referida a sustancias que causan grave daño a la salud, contemplado en el artículo 368 del Código Penal. La sentencia subraya que el acusado reconoció los hechos y mostró su conformidad con la acusación formulada.

La resolución es firme y no admite recurso.