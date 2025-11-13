Secta de Vistabella (Catsellón): el Tío Toni abusaba sexualmente de una de sus hijas menores mediante hipnosis

El Tío Toni presuntamente abusó sexualemente de una de sus hijas bastardas, a sabiendas de que ella era su hija biológica y utilizando hipnosis. Así lo sostuvo en el juicio a la supuesta secta sexual de Vistabella esa joven, que ahora tiene 22 años y que empezó a sufrir las agresiones sexuales cuando empezó a menstruar.

Fue este jueves cuando esta chica, nacida en 2003 en el seno de la secta (como tantos otros niños), relató sus vivencias en la masia La Chaparra. Creció con su madre diciéndole que el Tío Toni, el líder espiritual que aseguraba ser enviado de Dios, era su padre biológico (algo que confirmó el año pasado cuando se hizo un test de ADN).

De niña sabía que tenía ciertos privilegios porque Toni le decía que no tenía que llamar a la puerta de su habitación para entrar, a diferencia de tantos otros menores. Ese y otros indicadores hacían notar, para las acusaciones, que el gurú sabía que esta joven era hija suya.

Al bajarle la regla

La angustia diaria empezó, en coincidencia con otras mujeres víctimas, cuando menstruó. "Cuando me bajó la regla, [Toni] me dijo que ya era mujer", explicó la joven.

"Yo tenía 12 ó 13 años -prosiguió- y él me dijo que me iba a poner la maquinita para que yo sintiera cosas", dijo. Se trata de la mismo aparato vibrador que muchas otras testigos y víctimas ya han dicho que este hombre utilizaba para, supuestamente, quitar "la oscuridad" a los ovarios.

"Una vez que le dije que sí, ya no podía volver atrás porque si no se enfadaba conmigo y me hacía sentir mal", lamentó, en referencia a las "humillaciones" que hacía el líder, tales como excluirla de rituales conjuntos como el beso de buenas noches a Toni. "Al principio me ponía la maquinita cada dos semanas, luego todos los fines de semana. Y a partir de los 16 años empezaron a ser relaciones más completas. Yo sabía que era mi padre, al principio me negaba y no me gustaba; pensaba ‘es un rato y ya está’", agregó, antes de dar un dato que hasta el momento no había aparecido con otras víctimas.

Técnicas de hipnosis

"Él utilizaba hipnosis para crearme escenas con otras personas", aseveró, en referencia a que, como Toni sospechaba que el sexo con él no estaba siendo satisfactorio para su hija, trataba de que ella pensara en otros chicos. Toni aseguraba que tenía un título de "regresiones", en este sentido, y otra testigo ha apuntado a que solía dormir a las personas mediante este método.

Eventualmente, esta víctima del gurú espiritual aplicó una "estrategia" para que Toni no la agrediera más: "me iba con los caballos y luego como yo olía mal él me rechazaba. Y la última vez, yo le hice daño [haciéndolo] y me dijo que así no lo íbamos a hacer más, así que conseguí mi objetivo".

El proceso contra la secta sexual de Vistabella continuará mañana con la intervención de más testigos, con las acusaciones tratando de demostrar que los seis acusados (el Tío Toni murió en prisión dos meses después de su arresto y su responsabilidad penal se extinguió), eran corresponsables de los abusos a nueve víctimas. Se enfrentan a penas individuales de 16 a 56 años de prisión.