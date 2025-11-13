Tragedia
Muere un niño de dos años atragantado en Valencia
El pequeño ingirió, al parecer, un anacardo que le ofreció otro niño de más edad y falleció horas más tarde en el hospital
Valencia
Un niño de dos años ha muerto atragantado en Valencia. Los hechos ocurrieron el pasado martes 11 de noviembre en un parque del barrio de Campanar sobre las 17 horas, cuando otro niño de más edad le ofreció, al parecer, un anacardo y se atragantó.
Traslado al hospital
Los servicios médicos del SAMU se desplazaron hasta el lugar tras ser requeridos por las Emergencia del 112 y le efectuaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar como primero auxilio y los trasladaron a la unidad de pediatría del hospital la Fe de València, donde una hora más, antes de las 19 horas, determinaron su fallecimiento.
- Unos encapuchados maniatan y golpean a una mujer mayor en Sant Antoni para robarle las joyas
- ¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al 'parking' del hospital de Ibiza?
- Las cámaras de seguridad desvelan por qué cayó al vacío el paciente que murió en el hospital de Ibiza
- Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas
- Con pasamontañas y bridas para esposar a la víctima: así fue el violento robo en Sant Antoni
- De las Heras, diputada de Vox Ibiza: 'Los perros de la izquierda ya han publicado en redes que me vaya del barrio que me ha visto crecer
- El servicio que Iberia ofrecerá a los pasajeros sin coste adicional en todos sus vuelos
- Alquiler de coches de lujo, la tapadera para traficar con droga en Ibiza