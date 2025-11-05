Detienen a un hombre por intentar degollar a su madre en Murcia

Un joven de 29 años ha sido detenido este miércoles en Murcia por apuñalar en el cuello a su madre, que se encuentra ingresada en la UCI de la Arrixaca con graves lesiones. El arresto se ha llevado a cabo por parte de la Policía Nacional y Local.

Los hechos ha ocurrido a las 07:56 horas de la mañana, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Murcia ha recibido una llamada alertando de que una mujer se encontraba gravemente herida tras haber sido atacada con un cuchillo en una vivienda del barrio de Santa María de Gracia, en Murcia.

El presunto agresor es su hijo, arrestado por intentar degollar a la víctima, de 58 años, por motivos que no han trascendido. El sospechoso, de 29 años de edad, habría asestado tres puñaladas en el cuello a su progenitora.

El detenido, según apuntan fuentes policiales, podría sufrir problemas de salud mental, lo cual determinará, posteriormente, un examen forense, que previsiblemente solicitará la autoridad judicial cuando el asunto llegue al juzgado. Allegados habrían explicado a la Policía que esos problemas mentales derivarían de la adicción a los estupefacientes del joven.

El detenido, entrando al coche policial, este miércoles / Juan Carlos Caval

Al 112 telefoneó un familiar de la mujer desde Andalucía tras haber recibido, según cuenta, un mensaje del hijo en el cual avisaba de que era preciso que acudiesen servicios de Emergencias al lugar. En ese mensaje el chico no admitía en ningún momento ser el causante de las lesiones, indican fuentes cercanas al caso.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local, Policía Nacional y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia también fueron alertados, pero no ha sido necesaria su intervención.

Los sanitarios del 061 han estabilizado a la mujer, con lesiones graves, y la han trasladado en la UME al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia para su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga el caso.