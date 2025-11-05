Investigación
Detenido un hombre por una agresión sexual en un autobús de Madrid
Los hechos ocurrieron cuando el vehículo se encontraba frente al Hospital 12 de Octubre, y hasta el lugar se desplazaron agentes tras ser alertados por el propio conductor
EP
Agentes de la Policía Municipal detuvieron el pasado lunes a un varón de 26 años acusado de agredir sexualmente de una joven de apenas 21 años en el interior de un autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de la capital, según ha informado la Policía de la ciudad.
Los hechos ocurrieron cuando el autobús se encontraba frente al Hospital 12 de Octubre, y hasta el lugar se desplazaron agentes tras ser alertados por el propio conductor, según ha indicado este miércoles la propia vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.
A su llegada al lugar, los agentes recogieron el testimonio de la víctima, que afirmaba haberse sentido acosada y sufrido conductas inapropiadas por parte del presunto agresor, a quien además se le incautó un arma blanca y fue detenido.
Sanz ha aprovechado la ocasión para poner en valor la intervención de la Policía Municipal, y también al conductor de la EMT por "haber actuado de manera tan rápida" y permitir que las autoridades pudieran "atajar la situación antes de que fuera a mayores".
En concreto, el chófer del autobús reaccionó activando el protocolo de emergencia y comunicando la situación al centro de control que a su vez fue quien dio el aviso a la Policía. El detenido es de nacionalidad española pero nacido en Países Bajos, según 'El Mundo'.
- Dos heridos en un violento asalto a una vivienda en Cala de Bou
- El final del mayor punto negro de Ibiza
- Matutes se incorpora a los cien más ricos de España: adivina en qué puesto
- Se desploman las luces navideñas de una calle de Ibiza
- Pacma apoya a las colonias felinas y denuncia la desinformación sobre el control de los gatos callejeros
- Los comerciantes de es Pratet asumen que no recuperarán sus pérdidas millonarias por la dana: 'De impuestos no perdonan un duro
- El nuevo accesorio de baño que está reemplazando al bidé en los hogares españoles
- Ana Mena sorprende al confesar la edad a la que perdió la virginidad y el motivo por el que lo cuenta: "Me llegué a sentir presionada"