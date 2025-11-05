Detenido un hombre acusado de intentar matar a su pareja quemándola con un líquido inflamable en Girona

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un vecino de Fornells de la Selva (Comarca del Gironès) de 52 años y nacionalidad española por, presuntamente, intentar matar a su pareja rociándola con un líquido inflamable y luego prendiéndole fuego, en la casa ocupada en la que vivían.

Según han informado fuentes cercanas al caso, los hechos tuvieron lugar poco antes de las diez de la noche del pasado domingo cuando una llamada al 112 alertó a las 21.46 horas que había una mujer con quemaduras graves en manos y cara que no podía respirar.

Inmediatamente acudieron al inmueble varias patrullas de los Mossos d’Esquadra y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y encontraron a la mujer, de 53 años y nacionalidad checa, viva pero con graves quemaduras, y la trasladaron hasta el Hospital de la Vall d’Hebrón donde todavía permanece ingresada, aunque no se teme por su vida.

Por su parte los Mossos detuvieron a su pareja como presunto autor de un delito de intento de homicidio y al pasar a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Girona, el juez decretó su puesta en libertad provisional, con medidas cautelares como la prohibición de acercarse a la víctima.

El caso ha quedado en manos de la Unidad de Investigación (UI) de Girona que sigue tomando declaración a vecinos, testigos y conocidos de la pareja para intentar reconstruir las horas anteriores a los hechos y para intentar esclarecer qué pasó exactamente.

A la espera de poder tomar declaración a la víctima, que por la gravedad de sus heridas todavía no ha podido ser interrogada, los investigadores mantienen abiertas diversas hipótesis, también que fuera ella misma la que se rociara el líquido inflamable, tipo cetona, y se prendiera fuego.

Según fuentes cercanas al caso la pareja tenía una relación tóxica con numerosas peleas, y a él le constan numerosos antecedentes por delitos como atentado a agentes de la autoridad, amenazas, quebrantamiento de condena o maltrato habitual en el ámbito del hogar.