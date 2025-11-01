SUCESO EN MADRID
Una joven de 21 años, herida grave por un disparo en la cara en Leganés
Los servicios de emergencias del SUMMA 112 atendieron a la víctima en la avenida de la Lengua Española antes de evacuarla al hospital, mientras la Policía Nacional investiga el suceso
Andrea San Martín
Madrid
Una joven de 21 años ha resultado gravemente herida este sábado en la localidad madrileña de Leganés tras recibir un disparo en la cara. El suceso tuvo lugar alrededor de las 6:55 horas en la avenida de la Lengua Española, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Efectivos del SUMMA 112 acudieron al lugar y atendieron a la víctima, que presentaba una herida por arma de fuego con orificio de entrada y salida, desde el pómulo izquierdo hasta la región auricular derecha. La joven fue estabilizada, intubada y trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
- Hallan restos romanos muy bien conservados en una excavación en Ibiza
- Un tatuador se enfrenta a seis años de cárcel por abusar sexualmente de una clienta en Ibiza
- Todas las fotos de los restos arqueológicos en un solar en la avenida de Isidor Macabich
- Pelea en plena calle: 'Una tarde normal en Sant Antoni
- La nueva normativa que puede frenar la llegada de pateras a Ibiza: 'Europa ha ordenado fortalecer las fronteras
- La reina emérita de España estará en Ibiza el 6 de noviembre: este es el motivo
- La Policía de Sant Josep advierte a las familias para este Halloween
- Baleares se prepara para el 'histórico' eclipse solar con un plan especial de seguridad y divulgación científica