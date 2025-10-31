Ejército
Un muerto y un herido tras la deflagración de una granada en la base militar de Viator, en Almería
EFE
Almería
Un militar ha muerto y al menos otro ha resultado herido de gravedad este viernes tras la deflagración de una granada en el campo de maniobras 'Álvarez de Sotomayor', de Viator (Almería), según han indicado a EFE fuentes cercanas al caso.
Por su parte, fuentes del 112 de Andalucía han concretado que sobre las 11:00 horas se ha recibido en el teléfono único de emergencias la primera llamada que alertaba de una posible deflagración en estas instalaciones anexas a la base 'Álvarez de Sotomayor', sede de la Legión.
- La UD Ibiza vuelve a hacer el ridículo en la Copa del Rey
- Este es el precio real de un piso en Ibiza
- Patrimonio de Ibiza: El Centro de sa Caleta, al ‘taller’ tras sólo seis meses de ‘rodaje’
- Una mujer atendida por inhalación de humo en el incendio de su casa en Santa Eulària
- Ibiza cede terrenos al Ibavi para construir más de 200 viviendas protegidas de alquiler
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Carla Martín da la vuelta a Ibiza en paddle surf: visita lugares secretos, cocina a bordo y completa su reto personal
- El Govern, 'muy satisfecho' con las nuevas ambulancias a pesar de que no hay trabajadores para conducirlas