Lucha antidroga
Persecución de película en alta mar: una patrullera 'viguesa' de la Guardia Civil caza una narcolancha con 1.700 kilos de hachís
PI STUDIO
La interceptación se realizó cuando los guardias civiles que operan en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una embarcación al oeste de la costa de Chipiona que navegaba de manera sospechosa con rumbo a la costa. Ante la posibilidad de que se tratase de un desembarco de droga se alertó a dos patrulleras y un helicóptero de la Guardia Civil, que de manera conjunta comenzaron el seguimiento de la embarcación sospechosa. Una vez avistado desde el helicóptero se constató que transportaba fardos de arpillera y petacas de combustible.
Tras las primeras maniobras realizadas por las embarcaciones de la Guardia Civil -entre ellas, la Río Flumen, fabricada por el astillero Aister- para interceptarla, la narcolancha emprendió la huida apoyada por otras dos lanchas semirrígidas de alta velocidad con el propósito de entorpecer la labor policial e impedir la interceptación.
Gracias a las maniobras combinadas de la Guardia Civil tanto desde el agua como desde el aire, se interceptó la embarcación de alta velocidad, de 14 metros de eslora y 4 motores de 350cv, que transportaba 1.700 kg de hachís y se detuvo a sus cuatro tripulantes.
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- Cerrado el quirófano y el paritorio del Hospital de Formentera
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- El Consell de Ibiza ordena el cierre cautelar de Can Dog por incumplimientos en bienestar animal
- Aparcar se complica en Ibiza: cierra el parking disuasorio junto al Mestral
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Armin Heinemann: «Solo se puede alcanzar la felicidad si uno está en paz con el dolor y el sufrimiento»